L’OPS supprime la dictature

La directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), Carissa Etienne, a déclaré que le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo ne donne pas la réponse adéquate à la menace du coronavirus ou de la pandémie de Covid-19 au Nicaragua.

Etienne a révélé ce mardi 7 avril que l’OPS “était préoccupée par la réponse à Covid-19 vue au Nicaragua …” Nous sommes inquiets “, a déclaré le chef de l’organe intergouvernemental qui supervise la santé publique dans les Amériques, le absence de distanciation sociale, convocation de réunions de masse. Nous nous préoccupons des examens, de la traçabilité des contacts et de la notification des cas. Nous sommes également préoccupés par ce que nous considérons comme une préoccupation et un contrôle des infections inadéquats “, a déclaré Mme Etienne.

Ce que le directeur de l’OPS a souligné est ce qui a été systématiquement dénoncé par les épidémiologistes nicaraguayens de grand prestige, les associations médicales indépendantes, les organisations d’entreprises privées, les organisations de la société civile, l’Église catholique, les médias indépendants, citoyens à travers les réseaux sociaux et les partis et mouvements d’opposition politiques, sur l’irresponsabilité de la dictature avant l’urgence sanitaire.

La population nicaraguayenne a dû se sommer de se conformer à la protection médicale de base contre la pandémie, recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OPS, en particulier les dispositions relatives à l’hygiène personnelle, à l’éloignement personnel, en évitant les foules publiques et l’enfermement dans les foyers, face à l’inertie et à l’irresponsabilité du régime qui favorise plutôt des activités contre-productives massives et a même refusé de fermer temporairement les centres d’études.

La directrice de l’OPS reconnaît qu’elle ne peut pas contraindre le régime nicaraguayen à se conformer aux mesures et recommandations pour la prévention de la pandémie. “Le Nicaragua est un pays qui souffre, le gouvernement prend des décisions pour le peuple et décide quoi et comment sa réponse sera structurée”, a déclaré Mme Etienne. Cependant, le responsable interaméricain a précisé que “l’OPS reste prête à travailler avec les autorités nicaraguayennes pour s’assurer qu’elles répondent vraiment à Covid-19 d’une manière qui sauvera des vies et évitera de nombreux malades”.

Sans aucun doute, cette déclaration du directeur de l’OPS est un revirement dans sa position devant le régime dictatorial au Nicaragua, compte tenu de sa réponse au coronavirus ou Covid-19. À cet égard, il faut se rappeler que le 13 mars, une délégation de l’OPS, dirigée par Alexander Florencio, est venue au Nicaragua et a pratiquement approuvé ce que le régime d’Ortega faisait – ou plutôt, ce qu’il ne faisait pas – face à la grave menace de la pandémie.

Mais à quel point le directeur de l’OPS recueille maintenant les plaintes de la société nicaraguayenne, car en raison de l’irresponsabilité et de la perversité du couple dictatorial, un “génocide virotique” pourrait se produire au Nicaragua, selon l’expression du pape François sur les conséquences dramatiques de la pandémie.