Opulence et luxe se sont imposés mercredi sur le podium parisien avec les signatures Lanvin et Rochas, qui ont chargé leurs lignes automne-hiver 2020/21 de strass, de soies fines et de coupes de couture raffinées.

Tôt le matin, acheteurs, stylistes, journalistes et influenceurs prennent la mer pour l’ancienne Manufactura de los Gobelins, une ancienne fabrique de tapisserie créée au XVIIe siècle par Henri IV où la mode française trouve l’origine de son artisanat.