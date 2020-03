L’ordre de rester à la maison pour Miami Beach prend effet – . Miami (51)

L’ordonnance intitulée «Safer at

maison »dans la ville de Miami Beach qui ordonne à ses résidents de rester dans

presque pour éviter la propagation du coronavirus.

Les

Les entreprises non essentielles doivent être fermées, y compris les hôtels. L’ordre plus sûr

à la maison »ou plus sûrs à la maison, demande aux résidents de Miami Beach de

rester à la maison à l’exception des courses essentielles, comme aller à

travailler, faire de l’exercice, aller chez le médecin ou au supermarché.

Cet après-midi, la plage était déserte et la police

Miami Beach est maintenue autour de l’emblématique Ocean Drive,

où certaines personnes faisaient de l’exercice.

.