L’originalité est en chacun de nous, dit Juanes | La culture

La recette qui a permis à Juanes de contourner la compétitivité croissante de l’industrie de la musique a été de “regarder en soi, vers soi et son ADN” car sinon, “vous pouvez finir par faire de la musique comme tout le monde”, a-t-il reconnu. Mercredi l’artiste.

Le chanteur colombien a déclaré lors d’une conférence de presse à Bogotá, où il a présenté son huitième album, “Plus d’avenir que de passé”, que “chacun a une histoire, une éducation et une enfance, des choses à raconter” et donc “un regard en soi” “il sert” à se reconnaître, à mûrir et à être universel “.