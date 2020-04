L’origine extrêmement froide de la comète interstellaire Borisov | L’avenir

Une équipe de scientifiques a pu observer pour la première fois et vivre les composés chimiques contenus dans une comète d’un système solaire différent du nôtre, rapporte la revue Nature Astronomy.

Les observations ont été faites depuis le complexe télescopique d’Atacama au Chili, mieux connu sous le nom d’ALMA, les 15 et 16 décembre de l’année dernière, et étaient dirigées par une équipe de scientifiques internationaux dirigée par Martin Cordiner et Stefanie Milam, du centre. station spatiale du Maryland (USA).

Les experts ont révélé que le gaz sortant de la comète contenait des quantités inhabituelles et élevées de monoxyde de carbone (CO), une concentration supérieure à celle détectée jusqu’à présent dans une comète passant à environ 300 millions de kilomètres du Soleil.

La comète a été nommée 21 / Borisov car elle a été découverte le 30 août 2019 par l’astronome amateur Gennady Borisov, et apparemment ce corps céleste s’est formé dans un environnement extrêmement froid, ajoute la publication scientifique britannique.

Inchangé depuis sa formation

La concentration estimée de CO dans 21 / Borisov est entre neuf et 26 fois plus élevée que celle d’une comète dans notre système solaire.

Les astronomes souhaitent en savoir plus sur ces corps car ils ont passé presque tout le temps depuis leur formation à de grandes distances d’une étoile dans des environnements très froids.

Contrairement aux planètes, la composition intérieure des comètes n’a pas changé de manière significative depuis leur formation, donc ils fournissent beaucoup d’informations sur son origine.

“C’est la première fois que nous regardons à l’intérieur d’une comète à l’extérieur de notre système solaire, et c’est très différent de la plupart des autres comètes que nous avons vues auparavant”, a noté le chimiste du corps céleste Martin Cordiner.

Plus précisément, l’ALMA a détecté deux molécules du gaz expulsé par la comète: le cyanure d’hydrogène (HCN) et le monoxyde de carbone (CO).

Alors que l’équipe de scientifiques espérait localiser HCN, qui est présent dans 21 / Borisov en quantités similaires à celles trouvées dans les comètes du système solaire, ils ne s’attendaient pas à la présence de grandes quantités de CO.

“La comète doit s’être formée à partir d’un matériau glacé très riche en CO, qui n’est présent qu’aux températures les plus basses de l’espace, à 250 degrés Celsius en dessous de zéro”, a expliqué la planétologue Stefanie Milam.

Grâce à la “sensibilité sans précédent d’ALMA aux longueurs d’onde submillimétriques, nous avons pu caractériser le gaz sortant d’un objet aussi unique”, a déclaré Anthony Remijan de l’Observatoire national de radioastronomie de Charlottesville, en Virginie. ).

21 / Borisov est le deuxième corps interstellaire détecté dans notre système solaire, car le premier était 1 / ‘Oumuamua, découvert en octobre 2017, mais il était difficile de connaître les détails car il quittait notre système solaire lorsqu’il était situé. EFE