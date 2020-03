Lorsque les économistes tentent de résoudre les crises sanitaires, les résultats peuvent souvent être désastreux

L’économie classique a aidé à tuer des millions de personnes dans les famines de l’Empire britannique – suivre l’orthodoxie économique aujourd’hui pourrait être tout aussi mortel.

Par Justin Podur

J’écris ceci à 585 000 cas actifs dans le monde, 26 000 décès, et avec seulement la Chine et la Corée apparemment sous une sorte de contrôle (en utilisant un outil métrique social, Worldometer). Le plan de relance annoncé par le gouvernement américain est de 2 000 milliards de dollars, mais sans protection de l’emploi, gel des loyers ou soutien du revenu significatif pour la plupart des gens. Où trouver des analogies pour nous aider à comprendre le moment? La crise du sida? La crise économique de 2008? SRAS?

Chaque analogie peut capturer une partie de l’histoire. Le 23 mars, Trump a lancé l’idée de renvoyer tout le monde au travail dans quelques semaines, ignorant les conseils des scientifiques de la santé publique. Cela faisait écho au déni de Jair Bolsonaro au Brésil et aux premières discussions de Boris Johnson sur la recherche de «l’immunité collective» en la «prenant sur le menton», que ses ministres ont fait marche arrière quelques jours plus tard. Sur cette question spécifique, la priorisation des projections économiques sur les projections scientifiques, il y a une analogie claire avec le dernier grand empire: l’Empire britannique, avec son penchant particulier pour la famine de masse de millions de personnes.

Alors que l’Empire britannique se développait au XVIIIe siècle, ses intellectuels ont développé l’ensemble parfait d’idées pour un empire: l’économie classique. La richesse des nations d’Adam Smith a été publiée en 1776, après de nombreuses guerres génocidaires contre les peuples autochtones des Amériques et au début de l’Empire en Inde. David Ricardo, Thomas Malthus et John Stuart Mill ont tous apporté leur contribution à la théorie classique. Dès que les impérialistes ont consolidé leur contrôle, ils ont démantelé les systèmes gouvernementaux locaux pour empêcher la famine de masse et les famines à travers l’Inde ont commencé. Shashi Tharoor les a énumérés dans son livre, Inglorious Empire: en commençant par le Bengale en 1770, puis à Madras, Delhi et Bombay jusqu’en 1943. Au 20e siècle seulement, 35 millions de personnes ont été tuées par la famine britannique en Inde.

Au nom des mêmes doctrines, les Britanniques ont également affamé les Irlandais. La famine de la pomme de terre de 1845-9 a diminué au cours de cette période, et les Irlandais ont été victimes des mêmes doctrines. Edward O’Boyle en 2006 a lié l’économie classique à la famine irlandaise et a identifié les principes de l’économie classique comme: 1. la loi de l’intérêt personnel; 2. la loi de la libre concurrence; 3. la loi de la population; 4. la loi de l’offre et de la demande; 5. la loi de fer des salaires; 6. la loi du loyer; et 7. la doctrine du libre-échange. Prises ensemble, ces lois, comme l’écrivait le critique Karl Polanyi sur le marché autoréglable, «ne pouvaient exister pendant une longue période sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société; cela aurait détruit physiquement l’homme et transformé son environnement en un désert. »

Au cours d’une des nombreuses famines indiennes (Inde du Sud, 1876-1878), le vice-roi britannique Lord Lytton a déclaré: “Il ne doit y avoir aucune ingérence d’aucune sorte de la part du gouvernement dans le but de réduire le prix des aliments”. Johann Hari raconte l’histoire d’un fonctionnaire britannique, Sir Richard Temple, qui, lorsqu’il a importé de la nourriture à donner à mourir de faim pendant une autre famine, a été dénoncé par le magazine Economist pour avoir donné aux Indiens la notion que «c’est le devoir du gouvernement pour les garder en vie. “

Pendant cet empire, la théorie économique classique et la famine se combinaient parfaitement avec le racisme dans un breuvage toxique. O’Boyle cite une conférence de 1875 de l’économiste classique William Stanley Jevons: «une famine est considérée comme une sorte d’événement naturel… la guerre est… un état normal des choses dans les premières sociétés. Les Indiens d’Amérique du Nord, par exemple, leur seule occupation sérieuse, leur seul amusement, c’était la guerre… la façon dont les Irlandais vivent, en particulier dans certaines de nos grandes villes et dans certaines parties de leur propre pays, rend a priori probable qu’ils mourir vite. “

Les Britanniques avaient un empire de famine. Nous vivons dans un empire de sanctions. Alors que l’Iran, le Venezuela et Gaza craquent sous la pression simultanée de la pandémie et du siège, les diplomates demandent aux États-Unis de suspendre les sanctions jusqu’à ce que la crise actuelle passe. En vain: le meurtre de masse contrôlé à distance est un élément trop solide de la politique américaine pour être suspendu pour quelque chose d’aussi petit qu’une pandémie mondiale.

Dans quelle mesure l’économie s’est-elle affinée au fil des siècles? Dans quelle mesure est-elle devenue plus enracinée dans les preuves? Une abondance de littérature d’universitaires juste en dehors de l’économie dominante soutient «pas beaucoup». En 2001, l’économiste hétérodoxe James Galbraith a écrit un article énumérant cinq propositions largement acceptées de la profession économique d’aujourd’hui («L’inflation est… un phénomène monétaire»; «Le plein emploi sans inflation est impossible»; «L’inégalité salariale croissante découle du changement technologique»; « L’augmentation du salaire minimum cause le chômage “;” Une croissance soutenue ne peut pas dépasser 2,5% par an “), comment chacun d’eux a été discrédité par les preuves économiques, et comment ils ont continué à être détenus malgré les preuves. La même année, l’économiste hétérodoxe australien Steve Keen a publié Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences, sur les échecs théoriques et empiriques de l’orthodoxie dominante. Une décennie plus tard, dans le livre ECONned, Yves Smith a rassemblé une litanie des façons dont les hypothèses sur lesquelles les modèles économiques sont construits ne tiennent pas aux données (de l’équilibre du marché à la courbe de la demande). Des travaux similaires abondent, tout comme des approches intéressantes des économies réelles qui sont rejetées par le courant dominant de l’économie.

Le courant dominant serait si fermé aux idées alternatives que dans les universités, les économistes hétérodoxes sont envoyés dans différents types de programmes comme l’économie politique à Stanford, ou les études économiques et politiques à Notre Dame, qui a été séparé du Département des affaires économiques en 2003 puis fermé en 2010. À l’Université du Manitoba, le conflit entre l’économie orthodoxe et hétérodoxe est devenu si dramatique que l’Association canadienne des professeurs d’université a mené une enquête sur le département en 2015.

La science fonctionne différemment. Comme l’a dit Einstein, la science est le raffinement de la pensée quotidienne. Pour moi, la science est l’utilisation systématique de la qualité humaine de la curiosité.

De nombreux chercheurs pensent scientifiquement – qui utilisent des hypothèses transparentes et une approche systématique pour raisonner et tirer des conclusions à partir de preuves – sur les économies. Mais ces chercheurs sont exclus de la profession économique, et c’est la profession économique – avec ses hypothèses intenables et son mépris pour les réalités économiques – qui construit les modèles qui définissent la politique lors des catastrophes et des pandémies.

L’annonce par Trump qu’il veut que les entreprises rouvrent dans quelques semaines a suscité une discussion sur l’opportunité d’écouter les économistes ou les médecins. Ce n’est pas un différend entre deux sciences – seuls les médecins font de la science ici.

Les virus précédents et les crises précédentes ne peuvent que nous donner des indices. Les données les plus significatives que nous ayons sur cette crise proviennent des pays les plus durement touchés: la Chine, la Corée, l’Italie, l’Iran. Toute modélisation que nous faisons doit partir de ces données, et toute bonne idée sur la façon dont nous pourrions passer à travers cela doit passer par l’étude de ces exemples.

Trump et la droite mondiale qui le suit (Bolsonaro, Johnson, etc.) méprisent la science épidémiologique tout comme ils méprisent la science du climat et pour les mêmes raisons: la science porte sur des réalités en conflit avec leurs idéologies et perturbe leur propagande. La science est claire: sauver des vies impliquera une interruption de la marche des super-riches vers la destruction de la société et de l’environnement. Ce que l’écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson a dit il y a une décennie à propos de la science du climat est vrai en ce moment: «Ce qui a été mis en place et se déroule actuellement est une énorme bataille historique mondiale entre la science et le capitalisme. Chaque jour, la science insiste avec plus d’insistance sur le fait qu’il s’agit d’un danger réel et présent. Le capitalisme dit que ce n’est pas le cas, car s’il était vrai, cela signifierait plus de contrôle gouvernemental sur les économies, plus de justice sociale (en tant que technique de stabilisation du climat), etc. »

Si nous écoutons, la science peut nous aider à traverser ce moment. En revanche, suivre les modèles économiques fera tuer des gens aussi certainement qu’il y a un siècle.

Cet article a été produit par Globetrotter, un projet de l’Independent Media Institute.

Justin Podur est un écrivain basé à Toronto et boursier à Globetrotter, un projet de l’Independent Media Institute. Vous pouvez le trouver sur son site Web à podur.org et sur Twitter @justinpodur. Il enseigne à l’Université York à la Faculté des études environnementales. Il est l’auteur du roman Siegebreakers.