Los Angeles s’apprête à rendre hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna | Sports

Les techniciens du Staples Center de Los Angeles finalisent ce dimanche les préparatifs de la “Celebration of Life”, la cérémonie officielle en l’honneur de Kobe Bryant, et de sa fille, Gianna, avec laquelle ce lundi les Angels Lakers, sa famille et presque 20 000 participants rendront un dernier hommage à l’ancien joueur de la NBA.

Les billets pour assister à la cérémonie sont complets, et les organisateurs ont exhorté les personnes qui n’ont pas acheté de billets à rester à l’écart du stade et des environs.