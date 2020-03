Los Leones7, à l’extérieur des quartiers d’or de Los Angeles | Sports pratiques

La Équipe espagnole de rugby masculin7, malgré un bon départ dans le Los Angeles World Series avec triomphe sur l’Angleterre (22-5), puis est tombé de 21-7 à Nouvelle Zélande et dans la troisième et dernière partie de la phase de groupes, il ne pouvait pas non plus Pays de Galles (14-24), et rester en dehors des quarts de finale d’or par une différence de trois points.

Ce dimanche, les Lions joueront dans la Défiez les quarts de finale avant Corée, dernier classé du groupe, informe la Fédération espagnole de rugby (FER)

Bon match contre l’Angleterre

Le match contre l’Angleterre a commencé de manière onirique pour les Espagnols, qui ont repris possession après un coup de pied de centre qui n’a pas franchi la ligne des 10. Après plusieurs longues phases de jeu, Iñaki Mateu Il a ouvert la boîte.

La défense pressée des hommes de Pablo Feijoo a déplacé les Anglais, qui ne jouaient à l’aise à aucun moment. Commandé par Pol Pla, qui a signé un triplet, les Espagnols ont brisé la malédiction après 17 matchs consécutifs des World Series tombant à ceux de la Rose. Alejandro Alonso, qui a apporté dynamisme et rapidité aux trois quarts, ainsi que les débuts dans la compétition maximale de son frère Martin.

Dans le prochain match, Nouvelle Zélande Il n’a pas permis aux Lions7 de conserver la possession ou la dynamique affichée devant les Anglais, mais, malgré la défaite, ils ont montré une défense vraiment difficile, privant même les All Blacks d’une répétition déjà dans la zone de points. Le meilleur moment du match est venu avec une grande répétition de Ignacio Rodríguez-Guerra pour prendre un coup d’envoi et, avec une grande carrière solo, mettre les seuls points sur le marqueur espagnol.

Le dernier match, avant Pays de Galles Ce n’était pas le meilleur pour Pablo Feijoo. Les Espagnols ont sauté un peu nerveusement sur le terrain et ont pris des décisions hâtives qui les ont amenés à commettre plusieurs sanctions. De plus, au niveau défensif, qui est généralement le fort des Espagnols, ils ont subi plusieurs déséquilibres qui ont empêché la rencontre d’être surmontée avant une rival direct.

INTRACTABLE!

Ils ne peuvent pas s’arrêter @ polpla11 #LASevens # HSBC7s # Leones7s @ferugby @ Spain7s pic.twitter.com/JyETOgkYFj

– World Rugby ES (@WorldRugby_ES) 1 mars 2020

practicodeporte@efe.com