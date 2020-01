Los Reyes et Pedro Sánchez honorent les équipes de water-polo | Sports pratiques

Les rois Felipe et Letizia et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ont lauréat aux sélections féminines et masculines de water polo, tout nouvel or et argent à l’Européen de Budapest, lors de deux épreuves organisées ce vendredi.

Comme mardi dernier, lorsque les monarques et le chef de l’exécutif ont reconnu l’équipe masculine de handball pour avoir proclamé champion d’Europe avec billet inclus pour les Jeux de Tokyo 2020, ils l’ont répété aujourd’hui avec les deux combinés de water-polo , qui sera également présent à l’événement olympique.

L’équipe féminine a remporté la médaille d’or dans le tournoi de Magiar (la seconde qu’elle obtient) après avoir battu l’équipe russe en finale, tandis que les waterpolistas espagnoles étaient finalistes en s’inclinant lors du dernier match du championnat avec le pays hôte, la Hongrie.

Felipe VI et Letizia Ils ont accueilli les joueurs des deux équipes, ainsi que leurs équipes techniques respectives et les représentants de la Fédération espagnole de natation dans la salle Magnolias du palais.

Étaient également présents le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribeset la secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, qui a promis son poste ce matin.

Les rois ont posé avec chacun d’eux pour les informateurs graphiques et les capitaines des deux sélections leur ont remis deux chemises.

Pilar Peña, le capitaine de l’équipe féminine, a remis son nom à la reine sur son dos, tandis que le capitaine de l’équipe masculine, Felipe Perrone, a été chargé de remettre le sien au roi également avec l’inscription correspondante.

Les rois ont posé avec les chemises à la main et ils l’ont fait plus tard avec une bannière commémorant le centenaire de la Fédération espagnole de natation et que leur président leur a donnée, Fernando Carpena

“Merci pour l’illusion que vous générez”

Auparavant, les deux sélections avaient été reçues par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, qui a transféré sa “fierté” aux médailles gagnées et les a remerciés d’avoir contribué à populariser des sports riches en histoire mais pas aussi populaires que le football ou le basket-ball.

“Merci pour l’enthousiasme que vous suscitez et nous vous encourageons à participer comme vous le savez aux Jeux de Tokyo. Nous y serons avec vous”, a déclaré le président.

“Lors de compétitions à ce niveau”, a déclaré Sanchez après avoir avoué avoir vécu avec tension les tirs au but de la finale masculine, “atteindre une demi-finale est un succès et une finale, c’est déjà un poker”.

“Vous devez regarder Tokyo et être conscient de ce que vous avez accompli d’un point de vue sportif et social”, a-t-il ajouté. “Vous êtes fier de remporter des médailles mais surtout d’être source d’inspiration pour les bonnes valeurs pour la société et les jeunes. “

L’équipe féminine a donné à Pedro Sánchez trophée commémoratif de son championnat d’Europe et masculin, un ballon de water-polo signé par les joueurs.

