Los Reyes et Pedro Sánchez vantent l’exploit des Hispaniques | Sports pratiques

Les les rois, Felipe et Letizia, et le Président du gouvernementPedro Sánchez, a tenu à féliciter personnellement mardi en deux actes les membres de la équipe masculine de handball pour le tout nouveau titre européen obtenu, ce qui signifie également la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Les Hispanique, à leur tour, ils ont donné aux monarques deux chemises, avec les noms de Felipe et Letizia pour les remercier de leur soutien.

La réunion a eu lieu dans le Magnolias Hall of Palais de la Zarzuela, deux jours après que les Hispaniques ont remporté la médaille d’or après avoir battu la Croatie en finale disputée à Stockholm.

Le nouveau ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez UribesIl a dirigé la délégation avec le président de la Fédération royale espagnole de handball, Francisco Blázquez; l’entraîneur, Jordi Ribera; et le capitaine de l’équipe, Raúl Entrerríos.

Après la photo de famille avec les membres de l’équipe nationale, Entrerríos a montré au monarque la plateau doré qui sont livrés aux champions d’Europe.

Felipe VI a déjà transféré ses félicitations aux Hispaniques dimanche dernier dès qu’il a terminé la finale via un message sur le compte Twitter de la Maison du Roi.

“Superbe championnat d’Europe du début à la fin, solide en défense, avec un bloc si créatif, personne ne peut vous faire descendre du podium! Félicitations pour cette nouvelle médaille d’or”, a déclaré le monarque pour vanter les performances du tournoi disputé en Suède, en Autriche. et la Norvège

Réception à Moncloa

Auparavant, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, reçu dans le Moncloa les Hispaniques, qu’il a décrit comme “exemple pour la société“.

“Nous sommes – pour le gouvernement espagnol – un allié de la vôtre et nous allons essayer d’aider le sport de haute compétition mais aussi le sport de base et universitaire. Bien que beaucoup n’atteignent pas votre niveau, ils auront été éduqués aux valeurs de sacrifice, de dépassement et de livraison que vous représentez “, a déclaré Pedro Sánchez.

“Vous êtes un exemple pour la société et vous devez la vivre avec une grande satisfaction. Félicitations, vous êtes de mauvaises manières. Ce triomphe a été vu à la télévision publique et il faut approfondir cela, en développant le sport par la télévision publique “, a ajouté le président du gouvernement.

Sánchez, qui a reçu un T-shirt sérigraphié avec des lettres d’or avec la légende “Champions d’Europe 2020”Il a souligné que dans la haute compétition “être parmi les quatre premiers est déjà un succès, mais obtenir une médaille d’argent – celle que les” Warriors “ont remportée lors de la dernière Coupe du Monde – ou la médaille d’or est un signe de la bonne santé du handball dans notre pays”.

Le président du gouvernement s’est adressé au capitaine de l’équipe, Raúl Entrerríos, qu’il a qualifié de “paradigme de cette sélection“, personnalisant en lui le travail de tous les joueurs et techniciens qu’il louait pour” la planification “et aussi pour” l’esprit de sacrifice, la griffe et la livraison, qui ont fait la sélection ont la médaille d’or accrochée et regarder avec optimisme les Jeux olympiques de Tokyo. “

