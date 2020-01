Louis XIV est à nouveau une icône du style | Le style

L’esthétique urbaine avec le sport, les sweat-shirts et les jeans défendent la modernité la plus absolue, mais, sous toutes les prévisions et démantelant ce concept d’avant-garde, les tulles, les brocarts, les volumes et les motifs baroques se faufilent dans la scène, et c’est, dans la mode, tout revenir même de Louis XIV.

Un prototype qui est né et a été créé dans les tribunaux français de XVIIIe siècle, orchestré par le monarque Louis XIV qui a littéralement créé le concept de mode, imposant ce qui était porté et ce qui ne l’était pas, et les règles à suivre dans un jeu où la qualité des tissus et la minutie dans l’élaboration de les vêtements garantissaient un pas de plus dans l’ascension de la cour.

Anti-couture

Des années et des siècles plus tard, en particulier dans les années 80, Japonais rei kawakubo il a fait irruption sur les podiums de Paris en annonçant le concept d ‘«anti-couture», dans lequel des vêtements déstructurés, effilochés et même cassés ont démantelé le canon lié à l’imaginaire de la haute couture, devenant l’antithèse de la première définition forgée sur quoi La mode doit être.

Et depuis, “tout se passe”, dans un panorama où modernité et lignes simples sont synonymes de la dernière tendance, et où, les saisons, parfois avec des motifs baroques, sont toujours revenues sous une forme sobre, avec des clins d’œil vers ces mouvements, sans y revenir pleinement. Dans ce panorama, les créateurs émergents mettent le cri dans le ciel, et font de leurs créations les plus innovantes, une ode aux premiers modes.

La cour “millénaire” de Guillaume X

Guillermo Diez Lopez, alma mater de “Guillermo X”, est l’un des designers espagnols qui travaillent sur ce concept. Ses créations, qui montent parfois littéralement Las Meninas sur le podium, sont apparues dans des en-têtes renommés tels que L’Officiel ou Neo 2, et son nom commence à résonner dans les cercles de la mode du moment, sous des designs qui ne Ils ne laissent personne indifférent.

“Ceux d’entre nous qui créent ce type de mode, nous laissons de côté d’une certaine manière ce monde appelé” tendances “”, explique jeudi à Efe Díez López qu’il définit ses créations comme “un voyage constant vers les plus beaux moments dont nous pouvons nous souvenir”.

Un voyage qui s’appuie sur «des pièces authentiques de luxe artisanal», où se distinguent brocarts, broderies, coiffes et bijoux «fabriqués manuellement», qui rassemblent ainsi «toute cette magie, glamour, excès et sophistication de la mode d’hier, pour apporte-le à nos jours », détaille-t-il.

«Mes amis disent que je vis dans une autre époque et que je suis un peu fou, ce que je trouve merveilleux, bien sûr!

L’homme de Burgos, a passé deux ans sur sa signature, mais a commencé à développer son propre style «depuis l’enfance, confectionnant des robes pour poupées et costumes», jusqu’à ce que sa chambre finisse par devenir un atelier, dans lequel il garde de «petits trésors» qui intègre à vos créations.

“La dentelle aux fuseaux que ma tante m’a donnée il y a des années, un reste de la dentelle de la robe de mariée que ma grand-mère a faite à ma mère, des centaines de perles que j’ai achetées enfant …”

C’est ainsi que Diez façonnait son entreprise, inspirée par des créateurs comme “Paul Poiret et John Galliano”, et des icônes comme “Marie Antoinette, ou la reine Elizabeth I d’Angleterre”, qui constituent finalement “une beauté classique, intemporelle et classique” passionnant qui m’inspire », dit-elle.

“Nous ne devons pas oublier que la mode est la mode, et si vous voulez rester à jour, vous devez être conscient de certains aspects liés à l’actualité, même si un concept d’intemporalité et de beauté objective prévaut toujours.”

Goûtez au luxe

«J’ai le sentiment que les motifs baroques ne sont jamais partis», réfléchit-il à ce style, soulignant qu’il s’agit d’un «concept qui va au-delà de la stridence et de nombreuses fioritures», pour englober également «l’utilisation de couleurs vives ou l’union de certains éléments comme la musique, les lumières et la décoration », explique-t-il.

Le motif? “Nous aimons le luxe, cette idée bucolique d’un passé qui ne reviendra pas et donc nous aspirons à plus” plonge dans le goût pour ce type de tendances et d’esthétique, même s’il est clair que “la mode a été, est et sera cyclique”, et «après des périodes plus simples, d’autres arriveront plus rechargés».

Sur les tendances, il pense qu’elles s’orientent vers la «consommation de masse», mais il est clair qu’il y aura d’autres «plus bénéfiques, basées sur l’achat moins mais de meilleure qualité», un principe qui s’applique dans leurs conceptions, «la réutilisation des matériaux» que vous avez .

Des idées claires entre la broderie et beaucoup de passion, qui montrent que dans la mode, jamais mieux, les classiques reviennent toujours. EFE