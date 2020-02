Love: “Aujourd’hui est un jour triste, nous méritions de gagner” | Réseaux sociaux sportifs

Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et sportives du FC Barcelone, a reconnu après l’élimination en quarts de finale de la Copa del Rey contre l’Athletic (1-0) qu’aujourd’hui est “une triste journée” pour le club, car ils ont joué ” un bon match “et méritait de gagner et de passer en demi-finale où ils étaient excités” et de nombreuses options “.

“Le football est comme ça. Dans cette Coupe, il y a eu beaucoup de surprises. Aujourd’hui, nous avons joué un bon match et nous méritions de gagner et de passer l’égalité, mais en raison des circonstances de la vie, lors du dernier match, très isolé et sans temps de réaction, nous avons marqué “, j’explique à Cuatro Televisión.