L’UBI après le coronavirus

Par Jhon Sánchez

Avant l’épidémie de coronavirus, la première réaction que j’ai entendue de la part des gens lorsque je leur ai expliqué Revenu de base universel était: “Est-ce le communisme?” Mes auditeurs semblaient entrer dans un état de transe comme s’ils regardaient en direct une audience du Congrès pendant l’ère McCarthy. “Il ne semble pas juste de donner de l’argent gratuitement aux gens”, ont déclaré certains d’entre eux. D’autres ont dit: «Je ne veux pas donner de l’argent aux femmes qui ne travaillent pas et élèvent uniquement des enfants.»

Andrew Yang l’a appelé, “Freedom Dividend” lors de sa candidature à la nomination démocrate, arguant que [“b]En 2015, l’automatisation avait déjà détruit quatre millions d’emplois dans le secteur manufacturier, et les personnes les plus intelligentes du monde prédisent désormais qu’un tiers des Américains qui travaillent perdront leur emploi à cause de l’automatisation au cours des 12 prochaines années. Nos politiques actuelles ne sont pas équipées pour gérer cette crise. »

Ce n’est ni l’automatisation ni une bombe atomique qui a attiré notre attention et, plus probablement, la mise en place de l’UBI aux États-Unis. C’est un virus, si petit qu’il est invisible à l’œil humain, mais il a envoyé des millions de personnes chez elles, fermé des milliers d’entreprises et nous a tous plongés dans une récession.

Au Congrès, Mitt Romney a appelé à la mise en œuvre de l’UBI, “Chaque adulte américain devrait immédiatement recevoir 1 000 $ pour aider les familles et les travailleurs à respecter leurs obligations à court terme et à augmenter les dépenses dans l’économie.” L’appel du sénateur Romney a été rejoint par Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortes, Tulsi Gabbard et Bernie Sanders qui a même proposé 2 000 $ pendant cette crise.

Mardi, Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a annoncé: «Nous envisageons d’envoyer des chèques aux Américains immédiatement. Ce que nous avons entendu des Américains qui travaillent dur, c’est que de nombreuses entreprises ont fermé, que ce soit des bars ou des restaurants. ” Et il a ajouté: «Les Américains ont besoin d’argent liquide maintenant, et le président veut obtenir de l’argent liquide maintenant. Et je veux dire maintenant dans les deux prochaines semaines. “

En ce qui concerne son point de vue sur la possibilité d’une crise économique et de la pandémie actuelle, Andrew Yang a déclaré dans une interview pour Politico,

[w]Ce que la pandémie a fait, c’est accélérer ces circonstances dans un délai incroyablement compressé où elle a littéralement renvoyé des dizaines de millions d’Américains chez eux en même temps. Je parlais d’une économie automatisée en évolution qui affecterait de plus en plus de nous à la maison au fil du temps. Et il devient douloureusement évident que mettre de l’argent entre nos mains est la seule solution de bon sens pour maintenir nos familles à flot.

Mais les appels à l’UBI ne viennent pas seulement des États-Unis, mais aussi du monde entier. The Independent a publié une vidéo appuyée par une liste de 500 politiciens du monde entier qui soutiennent l’UBI au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cette soudaine urgence apparaît maintenant car un minuscule virus nous montre la faiblesse de notre économie. Les hauts et les bas du Dow Jones n’ont pas d’importance si la population n’a pas de filet de sécurité, si nous ne pouvons pas faire l’épicerie, payer le loyer ou obtenir des soins médicaux. Peu importe que nous ayons l’argent pour acheter un téléphone portable bon marché, une chemise de fabrication indienne ou un vin français si la fabrication de ces produits est arrêtée à l’autre bout du monde. Mais à la fin de la journée, nous parlons de médicaments et d’autres choses de base dont les pénuries peuvent être causées pendant l’épidémie. CNN a rapporté que «[n]90% des ordonnances délivrées aux États-Unis sont des génériques et les États-Unis achètent une large gamme de médicaments génériques fabriqués en Chine, y compris des antibiotiques, des contraceptifs oraux, des traitements contre le cancer, des médicaments pour lutter contre le VIH / sida et le diabète, et des médicaments pour la maladie de Parkinson, entre autres. “

Je ne veux pas paraître apocalyptique, mais que se passerait-il lorsque des millions de personnes perdraient la totalité de leur salaire, ceux qui survivent chèque par chèque ou pire encore ceux qui survivent? Allons-nous pouvoir maintenir l’ordre social? Les parents resteraient-ils à la maison lorsqu’ils ont des enfants à nourrir? Je ne parle pas de la «distance sociale» pour être en sécurité sans le virus. Je parle de la possibilité d’émeutes dans des endroits où il n’y a pas de programmes sociaux pour les gens.

Nous devons mettre en œuvre l’UBI comme l’une des mesures qui nous permettrait de faire face à cette crise mondiale ainsi qu’à d’autres crises personnelles. Par exemple, dans quelle mesure l’un de nous aurait-il besoin de s’absenter pour s’occuper d’un parent malade? Nous devons mettre en œuvre l’UBI pour permettre aux gens de se libérer de la pauvreté. Nous devons mettre en œuvre l’UBI pour maintenir l’ordre social.

L’UBI semblait impossible il y a quelques semaines. Nous n’avions pas d’argent. Nous l’avons vu comme immoral. Nous l’avons vu comme le communisme. Ne pas. Ce n’est pas du communisme. C’est la compréhension que ma sécurité et mon bien-être dépendent également des autres membres de la communauté. Je ne suis pas en sécurité juste parce que je cours, et je suis le premier à franchir la ligne, mais parce que je cours avec les autres.

Jhon Sánchez: Un Colombien né, M. Sánchez, est arrivé à New York pour demander l’asile politique où il est maintenant avocat. Ses nouvelles sont disponibles dans Midway Journal, The Meadow, Newfound, Fiction on the Web, entre autres. En février, Teleport a publié sa nouvelle «Handy». Le DeDramafi a été publié sur The Write Launch et Storylandia le réimprimera dans le numéro 36. Il a reçu le Horned Dorset Colony pour 2018 et le Byrdcliffe Artist Residence Program pour 2019. 2021, New Lit Salon Press publiera sa collection Enjoy Pleasurable Death and Other Stories that Will Kill You. Pour les mises à jour, veuillez visiter la page Facebook @WriterJhon