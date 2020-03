Lucas Eguibar, cinquième de la finale de la Coupe du monde de Veysonnaz | PracticoDeporte

Le cavalier basque Lucas Eguibar a été faite ce vendredi avec la cinquième position, après avoir prévalu dans la finale de consolation (Petite finale) du Coupe du monde de Boardercross snowboard à la station Veysonnaz en Suisse, dernière manche du circuit.

Eguibar est tombé au sol alors qu’il luttait pour mener sa demi-finale de Coupe du monde. Il avait auparavant remporté ses manches en huitièmes de finale et en quart de finale.

Le coureur basque GAGNE la petite finale de la dernière manche de la Coupe du Monde SBX 2020

Mérite la 5ème place dans cette compétition finale du circuit mondial

Allez #spainsnow! pic.twitter.com/z5ygq9Jz7k

– RFEDI (@RFEDInv) 13 mars 2020

Champion en Sierra Nevada

Le pilote espagnol est né de sa victoire le 7 mars dernier à la Coupe du monde de la gare de Grenade en Sierra Nevada.

Eguibar a remporté la Grande Finale, qui a atteint les quatre meilleurs, l’Autrichien Alessandro Haemmerle, qui a terminé en deuxième position, tandis que l’Allemand Paul Berg il occupait la troisième place du podium.

À l’issue de cette compétition, le pilote espagnol a déclaré à Efe qu’il pensait que c’était “ma meilleure victoire. Gagner à la maison est le meilleur que vous puissiez demander. J’ai gardé l’épine d’or en 2017 – il a obtenu deux médailles d’argent à la Coupe du monde” Sierra Nevada, dans l’épreuve individuelle et dans l’épreuve par équipe – et regardez, nous l’avons ici. “

L’homme de Gipuzkoa a remporté la quatrième victoire de sa carrière dans la compétition de régularité avec une grande exposition, après avoir été le meilleur dans toutes les descentes. Avant le test, il avait réalisé le meilleur temps du classement et, en compétition, il avait dominé toutes les manches de qualification précédentes et la grande finale.

Le pilote espagnol a souligné après la victoire que “de toute évidence, je me suis senti très bien tout au long de la journée. J’ai été très concentré à tout moment. Du début à la fin. Je ne voulais pas perdre ma concentration. Je me sentais très bien suivre dès le premier jour, et c’est tout.

La finale de la Coupe du monde de snowboard boardercross, initialement prévue dimanche à la gare suisse de Veysonnaz, a été avancée à ce vendredi, comme le confirme EFE le «cavalier» de Gipuzkoa.

“La possibilité d’avancer le test a commencé à être discutée dans la matinée et lors de la réunion de course de cet après-midi, la décision a finalement été prise de faire avancer le test”, a-t-il expliqué, lors d’une conversation téléphonique avec Efe de Veysonnaz ‘Luki’, né il y a 26 ans à Saint-Sébastien, qui a signé le week-end dernier sa quatrième victoire en Coupe du monde, la première qu’il n’a pas atteinte dans la station suisse susmentionnée, où il a gagné en 2015, 2016 et l’année dernière .

