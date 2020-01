Lucía González et Felipe Orts, les meilleurs du Pontevedra National | Sports pratiques

Lucia Gonzalez et Felipe Orts ont été proclamés champions d’Espagne de Pontevedra 2020 cyclocross, après avoir dominé dans les épreuves élites femmes et hommes, respectivement, dans des championnats qui ont battu le record de participants avec plus de 800 cyclistes.

Les courses d’élite ont conclu un grand championnat d’Espagne, dans lequel de grandes courses ont été vécues samedi et dimanche dans le circuit de la Illa das Sculptures.

Gonzalez détrône Nuño

Lucía González a honoré sa grande saison et a remporté son grand rival Aida Nuño, de sorte qu’il a pris sa revanche de la course de l’année dernière, alors qu’il était sept fois champion d’Espagne vainqueur.

Celui de Nesta Skoda Alecar CX Team, il est parti du premier tour, mettant de l’avant un Nuño qui n’a pas cessé d’essayer de donner une réponse, mais en revenant, il a vu comment Gonzalez mettait des distances, qui ont atteint plus de quarante secondes, dans le dernier tour.

Au final, après les deux premiers, ça s’est terminé Paula Diaz, alors que dans la catégorie des moins de 23 ans, la victoire est revenue à Sofia Rodriguez, tandis que dans la catégorie junior, la médaille d’or est revenue à Lucía Gómez.

De cette façon, Lucía González ajoute un nouveau titre dans une saison extraordinaire, occupe déjà la 16e place du classement UCI, après avoir remporté onze courses UCI cette saison, dont son premier hors d’Espagne, Coulounieix – Chamiers en France, catégorie C2 UCI, et deux C1, comme Elorrio et Llodio. Gonzalez détrône Nuño

Orts, dominateur

Dans l’épreuve masculine, il n’y a pas eu de surprise et dès le premier tour, Felipe Orts a pris des différences, 10 au premier pas par but, avec Kevin Suarez et Gorka Izaguirre, derrière, sans oublier un Ishmael Esteban qui est passé de moins en plus. Les différences s’accentuaient, avec un duel intense pour la deuxième position.

Au final après Orts, Kevin Suarez a terminé, et Gorka Izaguirre, troisième, dans un duel qu’Esteban.

practicodeporte@efe.com