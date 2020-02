Ludi le pirate atteint plus de 2 000 000 de vues sur sa chaîne YouTube | Communications | Édition Amérique

Lancement du vidéo de divertissement “Cocos, Cocos”

Mexico, le 6 février 2019. Ludi el pirata, la chaîne YouTube pour les vidéos pour enfants, a atteint plus de 2 millions de vues depuis sa sortie numérique 2.0, réalisée il y a 5 mois. Les familles et les enfants ont montré leur goût pour les vidéos, avec un taux de visionnage supérieur à 68%.

La marque mexicaine de divertissement récréatif concentre une grande partie de sa stratégie numérique sur sa chaîne YouTube, car c’est le bon forum pour communiquer avec les enfants.

La communauté Facebook, dans laquelle la marque transmet un contenu précieux aux mamans, papas, parents, familles et enseignants, a enregistré plus de 1 800 000 impressions au cours du mois de janvier 2020; La vidéo qui raconte la naissance de ce projet a atteint plus de 687 227 au Mexique au cours du premier mois de l’année.

Lizette Weber, créatrice et PDG de Ludi le pirate, a déclaré: «Les progrès que nous avons réalisés dans le monde numérique sont extraordinaires; En tant que femme, entrepreneure, professionnelle, épouse et mère, je suis ravie que seulement 5 mois après le lancement de Ludi le pirate 2.0, nos chansons, vidéos et contenus atteignent des millions de familles. »Le défi constant reste de maintenir et d’augmenter les impacts et bien sûr, continuer à créer et à produire du contenu non publié pour l’ensemble de notre public », a déclaré Lizette Weber.

Jusqu’à présent, la chaîne propose 24 vidéos différentes, à travers lesquelles les enfants, les familles et les écoles trouvent une motivation pour rire, imaginer, chanter, danser, dessiner, jouer, apprendre et se détendre.

La première de cette semaine sur sa chaîne YouTube s’intitule «Noix de coco, noix de coco, noix de coco». (https://www.youtube.com/watch?v=-CZyBgyZc2I); Cette vidéo, en plus de divertir les plus petits, les aide à apprendre à compter de 1 à 10, renforçant leur apprentissage numérique. De plus, ils peuvent profiter et jouer avec leur version Play Yes (https://www.youtube.com/watch?v=KW9agWmoepw), avec laquelle ils se sentiront motivés à raconter de manière dynamique et originale, les noix de coco qui tombent du palmiers

