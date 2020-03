Ludi The Pirate et Makerbot unissent leurs efforts pour avoir un impact positif sur l’éducation | Communications | Édition Amérique

Ludi le pirate et MakerBot joignent leurs efforts pour stimuler l’utilisation de l’industrie technologique 4.0 en classe et renforcer l’apprentissage des enfants dans les écoles, dans les foyers et

Mexico, 2 mars 2020. Les parents et les écoles bénéficient des outils technologiques qui stimulent le développement éducatif et créatif des enfants. La consommation de musique et de vidéos chez les enfants d’âge préscolaire et primaire est en croissance continue. Les programmes scolaires visent à compléter l’enseignement traditionnel en classe par l’utilisation de divers appareils, du contenu numérique à des fins éducatives et récréatives, des écosystèmes de conception 3D et d’impression 3D. Selon certaines études, un enfant ne se souvient que de 10% de ce qu’il voit sur une diapositive, 30% s’il apprend avec de la musique ou des jeux et 80% s’il est impliqué, chez l’enfant, dans le processus créatif pour concevoir, d’une molécule, aux ruines archéologiques (http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_9/main_0.htm).



Pour soutenir l’utilisation positive des nouvelles technologies chez les enfants, les familles et les écoles, Ludi the Pirate et MakerBot, un leader mondial de l’industrie de l’impression de bureau 3D, ont développé la vidéo, Isla Creativa, disponible sur YouTube. Là où MakerBot a une participation spéciale avec le Replicator +, son imprimante 3D connue pour sa facilité d’utilisation et son accessibilité; Les écoles du monde entier, des classes élémentaires aux universités, utilisent les imprimantes 3D MakerBot Replicator + dans leurs programmes.

Selon une étude menée par l’enquête sur les consommateurs connectés menée par Google; entre 45 et 55% des enfants de 3 à 4 ans regardent YouTube via l’appareil d’un adulte; alors qu’en 2017, il a été signalé que 21% de cette population avait déjà sa propre tablette.

Deux mois après sa publication, la vidéo pour enfants et la vidéo éducative Île créative de Ludi le pirate a atteint plus de 837,385 vues.

https://www.youtube.com/watch?v=xoNUGua9PNI. La vidéo illustre comment Ludi la pirate, l’amie Lina et le perroquet Limón s’associent pour créer un cœur 3D, dans une imprimante 3D MakerBot. Ensemble, les deux marques démontrent et motivent la collaboration par le biais de partenariats et de travail d’équipe; ils communiquent d’une manière pratique, originale et amusante que les gens peuvent créer et innover, et la transformation numérique permet aux idées de se connecter à la technologie.

Le message promu par Ludi le pirate sur l’utilisation positive de la technologie inspire les enfants, les familles et les écoles.

L’alliance entre Ludi le pirate et MakerBot est possible parce que les deux marques ont dans leurs objectifs d’apporter des avantages à l’éducation, en utilisant la technologie de manière positive. MakerBot, avec son écosystème d’impression 3D qui propose des outils collaboratifs qui accompagnent les enfants et les enseignants dans le processus d’apprentissage de tâches spécifiques et de résolution

des problèmes; et Ludi le pirate, propose ses chansons et vidéos d’animation pour bébés et enfants, des vidéos pour enfants, destinées à générer un appel à l’action, invitant les enfants à éveiller leur créativité et les motivant à participer à des activités récréatives et éducatives; Cela aiderait à obtenir une combinaison parfaite qui agit comme un catalyseur pour l’expression des sentiments, des émotions et des capacités, ainsi que des idées des enfants, des enseignants et des parents, qui contribuent au développement cognitif, social, physique et émotionnel et au processus d’apprentissage de les enfants MakerBot et Ludi le pirate continueront à unir leurs forces pour atteindre plus de familles, d’enfants et d’écoles, démontrant que l’imagination et l’inspiration des gens n’ont pas de limites lorsqu’elles sont combinées et équilibrées avec l’innovation et la technologie.

À propos de MakerBot

MakerBot, une filiale de Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS), est le leader mondial de l’industrie de l’impression 3D. L’entreprise aide à créer les innovateurs d’aujourd’hui et les institutions commerciales et d’apprentissage de l’avenir. Fondée en 2009 à Brooklyn, NY, MakerBot s’efforce de redéfinir les normes de l’impression 3D pour la fiabilité, l’accessibilité, la précision et la facilité d’utilisation. Grâce à cette dédicace, MakerBot possède l’une des plus grandes bases d’installation de l’industrie et exploite également Thingiverse, la plus grande communauté d’impression 3D au monde.

Nous pensons qu’il y a un innovateur en chacun, nous créons donc les outils d’impression 3D qui font que vos idées comptent. Découvrez l’innovation avec l’impression 3D MakerBot.

Pour en savoir plus sur MakerBot, visitez makerbot.com.

