Ludi The Pirate lance sur sa chaîne YouTube le thème «La vache astronaute» | Communications | Édition Amérique

Des vidéos qui s’amusent et motivent la créativité des plus petits

Mexico, le 14 janvier 2019. Ludi le pirate lance sur sa chaîne YouTube la vidéo inédite intitulée «La Vaca Astronauta» https://www.youtube.com/watch?v=h0yuNiVpIiQ&t=32s; Cette vidéo est une démonstration de l’engagement de la marque Ludi el pirata innova à innover et à divertir les enfants, les familles et les écoles avec des paroles, des mélodies, des illustrations, des arrangements musicaux, des éditions et des productions de haute qualité. En seulement 1 minute 36 secondes, enfants et adultes peuvent voyager dans l’espace à travers leur imagination en compagnie de Ludi, Lina et Limón qui rencontrent une vache astronaute créative qui «transporte du lait vers les planètes de son vaisseau spatial ”

L’espace, les planètes et les étoiles, génèrent chorosité et émotion chez les enfants, beaucoup rêvent depuis leur enfance d’être astronautes et cette vidéo les invite à imaginer de manière ludique ce qui existe dans l’univers, la version est également disponible de danse et de chant de la vache astronaute, https://www.youtube.com/watch?v=v940gzKvPAA,

https://www.youtube.com/watch?v=-Za90tyR3PE, ces versions complètent le développement des enfants, car elles offrent une coordination et une pratique linguistique, tout en s’amusant.

Il existe plusieurs études qui révèlent que les enfants se développent mieux grâce à la stimulation de la musique et du chant, confirmant que c’est encore mieux, si cela vient d’un âge précoce ou parce que le bébé est dans le ventre de la mère. Les psychologues conviennent que l’union de ces activités a un grand impact sur le cerveau des enfants, donc cela les aide à se réveiller et à reconnaître leurs émotions de manière plus efficace.

Les compétences visuelles, auditives et linguistiques que les enfants acquièrent dès la naissance sont développées au cours de leur croissance, elles influencent la façon dont leur personnalité sera, la prise de décision et les réactions à leurs situations quotidiennes, c’est pourquoi il est important de fournir du contenu Agir pour votre bien-être.

Nous vous invitons à partager avec vos enfants, étudiants et famille un contenu positif qui offre des avantages pour leur développement; Suivez nos publications sur la chaîne chaque semaine.

Instagram: https://www.instagram.com/ludielpirata/?hl=en-la

Facebook: https://www.facebook.com/LudielpirataMusicaFamilias/

Pour en savoir plus

Contact presse:

Liliana Pérez 52948215 ext. 136

liliana@lizetteweber.com