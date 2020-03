L’Union européenne a accordé un paquet d’aide à la Tunisie d’un montant de 250 millions d’euros pour lutter contre la propagation du corovirus, a annoncé aujourd’hui l’ambassadeur de l’UE en Afrique du Nord, Patrick Bergamini, dans un bref message sur le compte officiel. de Twitter.

La Tunisie a été le dernier pays à protéger ses frontières et à prendre des mesures de confinement contre la maladie, qui a officiellement fait six morts et 227 infections.