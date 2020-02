L’UE appelle à l’ouverture “sans délai” des négociations de paix entre les Afghans | Couverture

L’Union européenne (UE) a appelé samedi à ce que les négociations entre les Afghans pour une paix durable commencent “sans délai” une fois l’accord conclu entre les États-Unis et les talibans conclu.

“L’UE considère la conclusion aujourd’hui de la déclaration de paix entre l’Afghanistan et les États-Unis et l’accord entre les États-Unis et les talibans comme un premier pas important vers un processus de paix global, avec des négociations entre les Afghans en son centre”, a déclaré le haut représentant. de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, dans une déclaration au nom des Vingt-sept.