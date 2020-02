L’UEFA et la CONMEBOL renouvellent le protocole d’accord | Réseaux sociaux sportifs

Le Comité exécutif de l’UEFA et le conseil de la CONMEBOL, réunis ce mercredi au siège de l’organisation européenne à Nyon (Suisse), ont signé un protocole d’accord renouvelé entre les deux institutions et remplace l’accord signé il y a huit ans.

Selon l’UEFA, ce nouveau document “constitue la base d’une plus grande collaboration dans divers domaines pour promouvoir le développement et la croissance du football sur les deux continents” et sa mission est de fournir une assistance et un soutien entre les deux institutions et leurs associations membres respectives.