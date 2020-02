Luis Alberto et Correa en tête de la Lazio | Sports

L’Espagnol Luis Alberto, avec un but et une passe en faveur de l’Argentin Joaquín Correa, a donné une victoire à la Lazio ce samedi au Stade olympique romain contre Bologne (2-0), ce qui fait de lui le nouveau leader de la Serie A , avec deux points d’avance sur la Juventus Turin, qu’il a vu comme son match ce dimanche contre l’Inter Milan a été reporté au 13 mai.

Dans une nouvelle journée altérée par l’alerte pour le coronavirus, qui a fait 21 morts et plus de 800 infectés, avec cinq matchs reportés pour des raisons de sécurité, la Lazio enchaîne son 21 match sans connaître la défaite, avec 17 victoires et 4 nuls, et atteint la première position seul, pour la première fois cette saison.