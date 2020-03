L’ancien joueur du Real Madrid et de Barcelone, Luis Figo, a défini l’équipe espagnole comme l’une des mieux placées pour remporter l’Eurocup 2020 et a minimisé que, un peu plus de trois mois pour la compétition, il n’y a aucune sécurité sur qui sera le gardien titulaire.

«Je pense que l’Espagne est l’un des favoris du Championnat d’Europe. Pour sa qualité, il est toujours là », a déclaré Figo dans un communiqué à l’Efe lors du 44e Congrès de l’UEFA, qui s’est tenu mardi à Amsterdam.