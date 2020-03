Luisa, nettoyeuse de La Fe: “A l’hôpital, nous sommes l’invisible de la vie” | Couverture

Comme tous les jours depuis 23 ans, Luisa prend le bus à deux heures de l’après-midi pour se rendre à l’hôpital La Fe de Valence, où elle travaille comme femme de ménage. Elle le fait avec crainte, mais elle se sent satisfaite car depuis les balcons ils la remercient pour son travail. “À l’hôpital, nous sommes l’invisible de la vie”, dit-il.

Luisa – nom fictif – n’est pas qu’elle aime son métier, elle est tout simplement la sienne depuis “de nombreuses années”. Et il pense que, quand il nettoie, il fait “de bonnes choses pour les gens”, dit-il à Efe lors d’une conversation téléphonique.

De bonnes choses comme prendre le temps d’essuyer la table ou les surfaces sur lesquelles les patients ou les visiteurs comptent le plus souvent. “Parfois, ils vous précipitent mais vous prenez votre temps parce que vous dites: Si j’étais ici, j’aimerais que la pièce soit aussi bonne que possible.”

Dans un hôpital, ces petits gestes de femmes de ménage passent presque toujours inaperçus. Ils ne sont généralement pas vus par les patients ou leurs proches, et Luisa pense que le reste du personnel ne se rend pas compte qu’ils sont tous des collègues, ils sont tous de l’hôpital.

Cela ne lui est pas arrivé, mais, comme elle le dit, l’autre jour, une assistante a refusé à l’un de ses collègues le masque dont elle avait besoin pour travailler.

“Il y a des gens qui vous regardent et pensent que vous nettoyez et maintenant ils ne pensent pas que vous êtes une personne. Il y a des gens comme ça, malheureusement; je pense qu’il y a de la discrimination”, déplore-t-il.

Cependant, Luisa pense que la pandémie a changé certaines perceptions et apprécie que les applaudissements à huit heures de l’après-midi soient également pour elle. “C’est une très belle chose, cela vous remplit. Vous sentez que les gens de l’extérieur vous soutiennent, vous donnant espoir et force pour continuer.”

Il commente que tout est allé “très vite” avec le coronavirus, également dans son travail. Il y a deux semaines, il a suivi un cours sur la protection contre les risques professionnels et depuis lors, il a reçu différentes commandes car, ce qui a été décidé un jour, le lendemain était pratiquement obsolète. “Nous devenons fous”, résume-t-il.

Luisa travaille avec des gants, un masque et une solution d’eau de Javel savonneuse avec laquelle elle nettoie tout avec un soin extrême. Il n’a pas d’équipe spéciale, mais ceux qui accèdent à la chambre d’une personne infectée par un coronavirus l’ont: masque, combinaison en plastique, double gant, lunettes et chapeau et un protocole qui comprend la mise au rebut du tissu dans un sac à ordures noir qui plus tard se brûle.

Un seul d’entre eux entre dans la chambre de la personne infectée par le coronavirus, mais un autre attend à la porte pour s’assurer que les nerfs ne jouent pas des tours et que, après désinfection, le partenaire retire le matériel protecteur comme indiqué . “Nous nous soutenons beaucoup”, dit-elle.

Mais rien n’est pareil au travail, il ne parle plus à personne. À son arrivée, il se rend dans son casier, met son uniforme, son matériel de protection et va nettoyer la zone qui lui a été assignée. Elle ne rejoint plus ses collègues pendant la pause de dix minutes ou d’une demi-heure pour des collations.

“Maintenant, je me sens mal, tout est surréaliste, personne ne parle au travail, c’est comme si nous vivions un rêve, vous sentez votre humeur baisser. Maintenant, c’est plus déshumanisé, vous vous sentez seul”, explique-t-elle.

À la fin de sa journée, Luisa prend le bus pour rentrer chez elle avec la peur attachée à son corps: elle a peur d’infecter son mari ou Enrique, son fils handicapé, qui est pire que les autres en incarcération car elle est incapable de comprendre quoi cela arrive, “il a juste l’impression d’avoir perdu ses routines et de les traduire en nerfs”.

À la maison aussi, la journée continue. À son arrivée, son mari est déjà parti travailler et une employée de maison est restée une heure sous la garde de son fils.

Luisa prend une douche, se change, lui soulage. “Dans des moments comme celui-ci, beaucoup de choses s’accumulent pour vous, cela ajoute à tout ce qui se passe avec le virus”, explique Luisa, une “invisible de la vie” qui, des jours comme ceux-ci, tire sa force parce que son travail est devenu ce que Cela a toujours été: essentiel.

Par Lourdes Velasco