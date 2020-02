Lukaku conserve l’Inter 3 points derrière le leader de la Juventus | Sports

Un doublé du Belge Romelu Lukaku dimanche a donné une victoire 2-0 à l’Inter Milan dans le domaine de l’Udinese et a permis à l’équipe de Milan de rester à trois points du leader de la Juventus Turin, qui a battu la Fiorentina 3-0 avec double du Portugais Cristiano Ronaldo.

Les hommes de l’entraîneur Antonio Conte ont rencontré les trois points après trois matchs nuls consécutifs et ont maintenu le rythme de la Juventus et de la Lazio, qui a roulé 5-1 au Spal de Ferrara et qui est à deux points du Milanais, avec un match de moins .