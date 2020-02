Lula et Mujica exhortent les jeunes à faire de la politique pour ne pas être exclus | Monde

Les anciens présidents Luiz Inacio Lula da Silva (Brésil) et José “Pepe” Mujica (Uruguay), deux des plus grands dirigeants de la gauche en Amérique latine, ont exhorté samedi les jeunes à s’appuyer à nouveau sur la politique et à exercer leur politique pour Ne soyez pas exclus et continuez à perdre vos droits.

Les deux anciens chefs d’État et amis ont convenu que le néolibéralisme et même l’extrême droite progressaient en Amérique latine parce que les jeunes ont perdu confiance en la politique et permettent à d’autres de décider pour eux.