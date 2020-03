L’ultimatum de l’Espagne et de l’Italie empêche un pacte de l’UE sur le coronavirus | Économie

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne (UE) ne sont pas encore parvenus à conclure un accord sur la réponse économique à la crise des coronavirus en raison de la création de l’Espagne et de l’Italie, qui exigent des mesures économiques plus déterminées et ont demandé à leurs partenaires développer une réponse commune en dix jours.

Après plus de cinq heures de sommet par vidéoconférence, les dirigeants communautaires tentent de se mettre d’accord sur un nouveau texte d’accord qui répond aux demandes de Madrid et de Rome, ont confirmé des sources communautaires à Efe.