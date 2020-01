L’aéroport international d’Alicante-Elche prolongera sa fermeture au trafic aérien tout au long de lundi par précaution contre les effets de la tempête de Gloria.

L’aéroport d’Alicante est fermé depuis 13h00 hier, dimanche, et initialement, il était prévu que l’inactivité de ces premières 24 heures affecterait 190 vols (114 dimanche et 76 lundi jusqu’à 13h00), dont certains qui ont été détournés vers Murcie et Valence.