Lundi noir pour les marchés en raison de la baisse des prix du pétrole et des coronavirus

La Bourse de New York a connu sa plus forte baisse en 11 ans, tandis que la Bourse mexicaine a son pire niveau depuis 1995.

Wall Street s’est effondrée lundi, avec sa plus forte chute en 11 ans, écrasée par la fissure pétrolière et la crise mondiale des coronavirus.

Le Dow Jones Industrial Average a cédé 7,79% à 23 851,02 points, avec une baisse de 2 000 points, tandis que le Nasdaq technologique a perdu 7,29% à 7 950,68 unités, et le S&P 500, des principales sociétés en bourse, a perdu 7,60% à 2 746,56 points.

Selon Howard Silverblatt, spécialiste des indices chez S&P Dow Jones Indices, le S&P 500 a perdu environ 1,87 billion de dollars depuis son record du 19 février.

Porté à la population des États-Unis, il s’agit d’une perte de 5 682 $ par habitant.

Les trois principaux indices de Wall Street ont perdu environ 20% par rapport à leurs sommets du mois dernier, dans un marché démoralisé.

Ce lundi, un mécanisme d’interruption des échanges d’un quart d’heure a été activé en début de séance, lorsque le S&P 500 a perdu plus de 7%.

La Bourse de New York a également été touchée depuis l’ouverture par la chute du pétrole, qui a connu son pire jour depuis la première guerre du Golfe en 1991, avec une perte de près de 25%.

Le marché boursier mexicain a un niveau pire depuis 1995

L’indice IPC S&P / BMV leader a clôturé à 38 730,56 unités, avec une perte de 6,42%. Il s’agit du pire niveau depuis le 9 janvier 1995, lorsque la baisse était de 6,65%.

Le cumul annuel est de -11,05% pic.twitter.com/pOrdlKdeUR

En Amérique latine, les principaux marchés boursiers se sont également effondrés. Celui de Sao Paulo a baissé de plus de 10% et celui de Buenos Aires de plus de 9% peu après l’ouverture.

Après deux semaines difficiles d’échanges financiers sur les craintes du virus – qui a infecté 110 000 personnes et causé la mort de 3 800 personnes – les marchés sont entrés dans une nouvelle phase de préoccupation ce lundi après que les pays producteurs de pétrole n’aient pas Ils sont parvenus à un accord.

L’absence d’accord pour limiter la production a conduit l’Arabie saoudite à déclencher une guerre des prix qui a fait reculer le prix du baril.

L’indice baisse dans le monde entier

Les principales bourses européennes ont chuté en fin de journée, enregistrant des baisses de plus de 7% et 11%. Pour beaucoup, c’était leur pire performance en plus d’une décennie.

A Milan, capitale financière de l’Italie isolée pour tenter de stopper l’épidémie, l’indice a perdu 11,17%. Le CAC-40 à Paris 8,39%, l’espagnol Ibex-35 7,96%, le Dax à Francfort a perdu 7,94% et le FTSE-100 à Londres 7,69%.

«L’épidémie a pollué l’atmosphère des marchés. Avec la chute des marchés boursiers européens et américains et l’effondrement du prix du pétrole, l’épidémie est un catalyseur de “la faiblesse et des” contradictions “de l’économie mondiale, a déclaré Shen Zhengyang, analyste chez Northeast Securities.

Le pétrole a subi lundi une baisse d’environ 30% en Asie, la plus importante depuis la guerre du Golfe de 1991, du fait de la décision de l’Arabie saoudite de baisser drastiquement ses prix suite à l’échec la semaine dernière de ses négociations avec la Russie.

“La baisse de 30% du prix du pétrole est sans précédent et provoque un grand choc sur les marchés financiers”, a déclaré Margaret Yang, analyste chez CMC Markets.

La Bourse de Tokyo a également été affectée, en particulier par l’augmentation de la valeur du yen, qui affecte négativement les exportations, et le Nikkei a clôturé avec une baisse de 5,07%, un record depuis février 2018.

Les marchés boursiers chinois ont également chuté, tout comme le Golfe.

À Riyad, la bourse a perdu environ 8% à temps partiel et les actions de Saudi Aramco – la compagnie pétrolière nationale saoudienne qui produit 9 millions de barils par jour – ont continué de baisser. En deux jours, sa valorisation boursière a perdu environ 320 000 millions de dollars.

Avec des informations de l'.