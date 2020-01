Lundi ouvre un procès contre d’anciens directeurs d’Osasuna pour présumé trucage de matchs | Réseaux sociaux sportifs

Le Palais de Justice de Navarre reçoit depuis lundi le procès contre six anciens directeurs d’Osasuna, trois anciens joueurs de Betis et deux agents immobiliers accusés de détournement de fonds, délits d’entreprise, falsification de documents commerciaux, falsification de comptes annuels et corruption sportive par le taille de match supposée.

Lors de sa première session, le tribunal, la deuxième section de l’audience de Navarre, écoutera les questions précédemment soulevées par les parties et se tiendra du mardi au jeudi lorsque les onze accusés témoigneront.