L’unité médicale nicaraguayenne exhorte tous les secteurs du pays à se conformer strictement aux recommandations de l’OMS et de l’OPS

L’Unité médicale nicaraguayenne (UMN) a présenté une “proposition d’action” contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), dans laquelle elle appelle le gouvernement, le secteur politique, le secteur privé, les médias et le grand public , pour se conformer strictement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OMS).

En outre, ce jeudi, lorsque le premier décès dû au virus a été signalé au Nicaragua, l’UMN a publié une déclaration dans laquelle elle a appelé l’État nicaraguayen à “prendre des mesures préventives extrêmes pour affronter Covid-19”. Ils demandent au gouvernement de ne pas sous-estimer toutes les mesures de protection recommandées par l’OMS.

La proposition de l’UMN, qui comprend 10 pages, fait 16 recommandations au régime Daniel Ortega, parmi celles-ci; renforcer les mesures de surveillance des voyageurs malades aux points d’entrée: aéroports, ports et postes frontaliers terrestres internationaux.

Lire aussi: Le seul patient positif au Covid-19 au Nicaragua “est déjà asymptomatique”. Il y a 15 suspects

L’UMN souligne que les deux cas officiellement signalés à ce jour au Nicaragua ont transité par l’aéroport international du Nicaragua sans être détectés, ce qui mérite un examen de la rigueur avec laquelle cet examen est mené.

30 jours de quarantaine

Les médecins organisés demandent au gouvernement de changer son approche pour ne pas établir de quarantaine, comme ils l’ont déclaré en février 2020. Dans ce sens, l’UMN demande instamment d’établir une quarantaine nationale immédiate pendant au moins 30 jours. Ils recommandent également de commander une pause scolaire d’au moins 30 jours dans les écoles de tous niveaux, la fermeture de bars, restaurants, cinémas et autres lieux de rassemblement publics.

De même, ils recommandent la suspension immédiate des croisières et du tourisme externe et interne, dans les zones où la transmission a été signalée.

Les mesures sont urgentes

L’UMN indique que “des visites massives de maison en maison ne sont pas recommandées, même à des fins éducatives”, car des études scientifiques montrent que la transmission peut se produire sans que des symptômes soient apparus “. Ceci est considéré comme “une mesure urgente” pour maintenir le pays dans la phase 2 aujourd’hui,, des caisses importées, en allusion aux personnes infectées qui sont arrivées malades de coronavirus de l’étranger.

Lire aussi: Le Nicaragua enregistre le premier décès de Covid-19

Ils demandent au gouvernement de modifier sa décision de promouvoir des événements massifs, publics et privés, ou de toute nature. Ils ont rappelé que l’OMS recommande explicitement, dans le domaine des espaces communautaires, aux personnes ne présentant pas de symptômes respiratoires: éviter les foules et ne séjournant pas fréquemment dans des espaces fermés et surpeuplés.

Pour éviter de dépasser la capacité hospitalière

D’autres propositions visent les procédures de traitement des patients infectés, les cas suspects; recommandations pour éviter de dépasser la capacité hospitalière, protection des agents de santé; suggestions sur les dons de sang.

Aussi: Épidémiologiste Álvaro Ramírez: «Le personnel de santé doit être entièrement protégé pour soigner les patients atteints de coronavirus»

Dans ces cas, ils demandent au régime de modifier sa position selon laquelle, en cas de symptômes respiratoires et de lien épidémiologique, ils devraient être admis dans un service de santé mis en place pour leurs soins médicaux. Ils veillent également à ce que le pays renforce les soins préhospitaliers et la gestion des urgences liées à la pandémie.

L’UMN recommande de mettre en place un système de classification des patients avant tout contact avec un service de santé, qui évalue la situation de chaque patient et qui laisse les patients qui n’en ont pas besoin isolés dans leur domicile, en n’entrant que les patients qui le justifient. .

“Un algorithme d’évaluation préhospitalière devrait être développé, qui définit la procédure pour traiter les contacts asymptomatiques, les contacts symptomatiques non compatibles avec COVID-19 et les cas suspects de Covid-19”, indique le document.

L’asymptomatique ne doit pas être entré

Les contacts asymptomatiques ne devraient pas être admis dans les unités de santé, mais envoyés en quarantaine de 14 jours après le test, et une fois le résultat obtenu, procéder selon l’algorithme clinique. Mettre en place un système accessible pour effectuer le test de diagnostic, à la fois pour le secteur public comme privé.

Décentraliser les tests pour détecter le virus

Le document indique qu’à l’heure actuelle, seul le Centre national de diagnostic et de référence CNDR du ministère de la Santé a la capacité d’effectuer le test et ledit test est limité au système public sous un contrôle centralisé strict.

En outre, ils déclarent que l’expérience à ce jour “a montré que les pays qui réussissaient le mieux à contrôler étaient ceux qui avaient administré leurs tests rapidement et largement”.

«L’échantillonnage pour le test disponible devrait être décentralisé et inclure le sous-secteur privé. De même, le pays devrait demander le soutien des pays qui ont déjà développé des tests rapides de point de service (POC) pour leur don ou leur achat. Il est également recommandé qu’une fois ces tests rapides disponibles sur le marché international, ils soient enregistrés dans le pays afin qu’ils puissent être acquis par le secteur privé », n’expriment que certaines des recommandations de l’UMN.

La L’unité médicale nicaraguayenne est composée de médecins licenciés par le ministère de la Santé, pour avoir négligé l’ordre du régime Daniel Ortega de ne pas soigner les personnes blessées lors des manifestations civiles qui ont débuté en avril 2018.