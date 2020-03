L’Université développe un respirateur pour aider les hôpitaux atteints de coronavirus – . Miami (51)

SAN SALVADOR – L’université privée Francisco Gavidia (UFG) au Salvador développe un ventilateur mécanique automatisé pour soutenir les hôpitaux dans les soins d’urgence pour la pandémie de COVID-19.

C’est une équipe dont le prototype, développé par le Laboratoire de Nanotechnologie UFG, fonctionne avec un moteur et avec des éléments réalisés avec une imprimante 3D appuie sur une pompe d’assistance respiratoire manuelle utilisée dans les zones d’urgence.

Le directeur de l’Institut UFG des sciences, de la technologie et de l’invocation, Óscar Picardo, a déclaré à Efe qu’il espérait terminer le prototype dans environ deux semaines et qu’il “remplissait toutes les conditions et exigences de la FDA (Food and Drug Administration of USA) pour essayer de produire à l’échelle préindustrielle 5 ou 10 équipements supplémentaires. “

“Si tout fonctionne bien, la partie commerciale serait envisagée à l’avenir pour la produire à un niveau industriel par le biais d’une entreprise intéressée par le projet. Nous sommes une université, nous ne sommes pas dédiés à la partie commerciale ou productive”, a déclaré Picardo.

Il a ajouté qu’ils avaient déjà “l’architecture des idées de base qui est en cours d’amélioration” et que le réseau public des hôpitaux aurait besoin de quelque 28 équipes.

L’universitaire a également noté son intention de développer un ventilateur «plus complexe», comme ceux utilisés dans les unités de soins intensifs.

Selon Ángel Hernández, qui fait partie de l’équipe d’ingénieurs qui développe le respirateur mécanique, l’équipe cherche à libérer le personnel qui reste pendant des heures dans les zones d’urgence des hôpitaux fournissant une assistance respiratoire aux patients avec un réanimateur ambu-manuel- .

Cette action se produit dans les centres médicaux en attendant la libération d’un ventilateur mécanique dans les unités de soins intensifs.

“Ce sera quelque chose qui restera non seulement à cause de l’urgence du COVID-19, mais c’est quelque chose qui sera utilisé beaucoup plus tard”, a déclaré l’expert.

Il a expliqué que le développement du respirateur a commencé lorsque le pays est entré dans une quarantaine obligatoire pour empêcher la propagation du coronavirus, de sorte qu’ils ont eu des limites liées au matériel pour la construction du prototype.

Le Salvador enregistre actuellement 13 cas confirmés de COVID-19, dont deux correspondent à des infections locales, et il y a 13 cas suspects.

Plus de 3 000 personnes se trouvent dans 68 «centres de confinement» en quarantaine.

