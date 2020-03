L’Uruguay annonce la fermeture partielle des frontières et annule les événements par le biais de COVID-19 | La société

Le gouvernement uruguayen a annoncé ce vendredi la fermeture partielle des frontières, la suspension des émissions publiques et déclaré préventivement une “urgence sanitaire” après la détection de quatre cas positifs de COVID-19.

Après plus de 4 heures de réunion dans la tour exécutive de Montevideo avec des membres du Conseil national des urgences, son cabinet et les chefs des partis à représentation parlementaire, le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a annoncé les mesures à adopter en immédiatement.

“Nous sommes dans une phase différente de celle que le pays traversait sur la base des 4 cas confirmés et, par conséquent, cette phase mérite un changement d’attitude et d’action de la part du gouvernement”, a souligné le président lors d’une conférence de presse, qui Il a indiqué que les mesures seront prises à titre préventif jusqu’à la Semaine du tourisme (ou du Père Noël).

Concernant les mesures à adopter, il a indiqué qu’il y aura une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les passagers en provenance de pays déclarés à risque ou symptomatiques, qui, selon le ministre de la Santé publique, Daniel Salinas, sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour et l’Iran. , L’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne.

À son tour, Lacalle Pou a expliqué que la descente des passagers et de l’équipage des croisières touristiques ne sera pas autorisée.

Concernant l’éducation, il a annoncé que le contrôle des présences serait suspendu “à tous les niveaux de l’enseignement public et privé” et a exhorté les citoyens à montrer un certain type de symptôme pour demander de l’aide à domicile.

“Nous sommes confrontés à une situation complexe mais la capacité de la population à assumer cette situation en suivant les directives, sans adopter des attitudes qui ne sont pas recommandées, en comprenant la gravité mais avec des critères appropriés, nous sommes sûrs que, comme notre pays l’a toujours fait, nous pour être en mesure d’atténuer fortement les effets négatifs qu’ils ont dans d’autres pays du monde “, a-t-il confié.

L’Uruguay compte quatre cas confirmés, deux dans le département (province) de Salto (nord) et les deux autres à Montevideo. Trois de ces cas sont arrivés dans le pays en provenance d’Italie et le reste d’Espagne.

“De toute évidence, nous prévoyons que cela ne suffit pas avec les mesures prises par le gouvernement, qu’il est très important d’avoir la population, consciente d’elle, avec solidarité, sachant que ce virus affecte principalement les personnes âgées”, a-t-il dit.

D’un autre côté, le président a fait référence à quelques vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles de longues files de supermarchés ont été vues et des gens font leurs courses compulsivement.

“Vous devez apporter votre soutien, vous devez être généreux et savoir que tous les Uruguayens doivent en quelque sorte se ravitailler ces jours-ci comme cela se fait couramment”, a-t-il souligné.

De même, il a souligné que nous ne sommes pas confrontés à une situation qui nécessite ce type d’attitude et que nous devons agir de manière “civilisée et mûre”.