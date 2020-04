L’usine de Nissan à Zona Franca reprendra sa production le 4 mai avec la gamme de camionnettes | Moteur

L’usine Nissan de la Zona Franca (Barcelone) reprendra sa production le 4 mai, date à laquelle elle devrait rejoindre environ 2000 travailleurs pour commencer la ligne 2, celle qui produit les micros.

L’entreprise a veillé à ce que, parmi les travailleurs d’usine et le personnel de télétravail, près de 3 000 travailleurs d’usine reviennent à leur poste ce jour-là, tandis que sera en attente que ceux qui sont liés à la ligne 1, qui est celui qui assemble le Van électrique eNV200.

C’est le produit le plus pertinent en ce moment dans la zone de libre-échange, donc le manque d’informations sur le moment de reprendre la fabrication a généré préoccupation dans les syndicats.

Les syndicats craignent que Nissan ne souhaite profiter de Covid-19 pour fermer ses portes

Dans un communiqué, le comité a exprimé sa crainte que la marque japonaise “veulent profiter de la situation sanitaires et confinement (pour les covid-19) pour fermer les usines “à Barcelone, et a demandé une réunion urgente avec le chef de Nissan Espagne, Genís Alonso, pour” clarifier cette situation “.

D’autre part, les syndicats et la direction se sont déjà rencontrés pour discuter des plans de reprise de la production et travaillent sur un protocole de sécurité qui garantit des mesures préventives avant COVID-19 et qui a conduit à l’application d’un dossier de Règlement sur le travail temporaire (ERTE) par force majeure.

Les personnes touchées étaient des travailleurs des centres de Barcelone de Zona Franca, Montcada et Sant Andreu de la Barca.

ERTE est arrivée à un moment où l’usine de Free Zone fonctionnait à 20% de sa capacité en raison du manque de charge de travail, raison pour laquelle les syndicats craignent que l’entreprise japonaise cherche un moyen de finir par fermer les usines en Catalogne.