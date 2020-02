Le président de la France, Emmanuel Macron, a souligné samedi que la “cessation immédiate” des hostilités en Syrie était impérative et a appelé la Russie et la Turquie à instaurer un cessez-le-feu “durable et vérifiable”.

À cette fin, selon l’Elysée dans un communiqué, il a exhorté la Russie à “assumer ses responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mettant fin sans délai à l’offensive militaire dans le nord-ouest syrien”.