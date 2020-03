Madrid réclame la liberté sexuelle des femmes | La société

La liberté sexuelle, la sécurité et l’intégrité physique des femmes ont été la principale justification de la manifestation massive du 8M à Madrid: d’Atocha à la Plaza de España, le féminisme madrilène a une fois de plus réclamé le droit des femmes à la liberté.

Malgré l’épidémie de coronavirus et le ciel plombé de l’hiver madrilène, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour revendiquer l’égalité et exiger la fin des violences et discriminations subies par la moitié de la population.