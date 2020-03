Madrid réduit de 63 millions de taxes professionnelles pour maintenir l’emploi | Économie

La Mairie de Madrid a approuvé une réduction de 63 millions d’euros d’impôts pour maintenir l’emploi dans les entreprises pendant la crise des coronavirus, avec des mesures telles qu’une remise de 25% sur la taxe foncière à plus de 106 000 entreprises et établissements loisirs et hospitalité.

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a souligné lors de la conférence de presse après le conseil de direction que ce sont les premières mesures fiscales adoptées par une administration pour tenter d’atténuer les effets du coronavirus.