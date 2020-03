Maintenant, AMLO demande “reste à la maison … sinon, les hôpitaux nous satureront” – . Miami (51)

TIJUANA, Baja California – De manière surprenante et inattendue, le président Andrés Manuel López Obrador a envoyé un message spécial aux Mexicains pour leur demander de rester chez eux pour contenir la propagation du coronavirus et éviter un nombre incontrôlé de maladies et de pertes humaines.

De la ville de Tijuana, limitrophe des États-Unis, le président a relaté toutes les recommandations et mesures adoptées par son gouvernement pour contenir la crise sanitaire qui s’est clôturée ce vendredi au Mexique avec 717 cas confirmés de COVID-19 et 12 décès.

“Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, si nous ne nous retirons pas chez nous et ne prenons pas soin de nous-mêmes, alors cela peut arriver: les cas d’infection vont exploser, et les hôpitaux vont nous saturer, les lits ne vont pas nous atteindre, les les hôpitaux “, a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux.

Le président est arrivé à Tijuana dans le cadre de sa tournée de travail à travers trois états, où il a supervisé des travaux mais en respectant la distance saine et sans actes massifs.

Il a averti les Mexicains que s’ils ne limitaient pas autant que possible le séjour à domicile, les hôpitaux du pays seraient insuffisants pour soigner les malades, ce qui ne se produirait pas s’il y avait obéissance, volonté et sacrifice pour assister à des mesures préventives.

«Même lorsque nous sommes prêts à en recevoir des milliers, mais cela va déborder, si nous prenons soin de nous et faisons attention, ce sera comme ça. Autrement dit, nous n’aurons pas de problèmes d’attention, nous ne serons pas saturés d’hôpitaux, de centres la santé et nous allons aller de l’avant, mais non seulement cela, mais nous allons avoir moins de décès que ce qui devrait être le plus important pour nous “, a-t-il insisté.

López Obrador a rappelé que son gouvernement a déjà envoyé tous les fonctionnaires au repos qui ne sont pas essentiels pour le moment et a appelé à l’initiative privée pour faire de même.

Les infirmières et les médecins dénoncent le manque de ressources au Mexique.

“Nous devons être dans nos maisons, nous devons garder une distance saine, leur demander cela: que dans la famille nous cherchons à avoir, non pas isolés, mais avec une attention particulière pour nos personnes âgées”, a-t-il déclaré.

Présentant des graphiques et des données, López Obrador a assuré que jusqu’à présent, le Mexique avait géré la situation de manière adéquate, car il y avait moins d’infections et de décès par rapport à d’autres pays.

En outre, il a demandé de maintenir la confiance que le Mexique ira de l’avant, comme il l’a toujours fait, et que l’économie se redressera une fois sortie de la crise sanitaire.

