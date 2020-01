Maintenant, je reviens maman, la start-up qui vous permet de voyager et vivre un jour dans une capitale européenne, bat des records | Communiqués

Maintenant, je reviens maman, la start-up qui vous permet de réserver des vols aller-retour le même jour pour vivre une seule journée bat ses propres records en ajoutant 8.000 passagers en 2019 et se fixe l’objectif d’entrer sur le marché italien en 2020

Toutes les villes d’Europe ont un potentiel pour les loisirs, la culture, les sports, la musique, d’énormes monuments. Pourquoi se limiter aux plans de la ville dans laquelle chacun vit?

Pour profiter du potentiel de toutes les villes d’Europe, Naima Robert et Alejo Fernández-Cardellach décident de fonder Now I return mom, une start-up de voyage avec une idée d’entreprise très particulière qui a révolutionné le concept d’évasion.

Aller-retour le même jour

Fondée en 2018, l’idée est venue d’un cadeau qu’Alejo lui-même a fait à Naima pour son anniversaire: un aller-retour à Paris le même jour. Ils ont pu visiter plusieurs des incontournables de la capitale française sans dépenser beaucoup d’argent.

La même journée aller-retour vers plusieurs destinations européennes en tant qu’idée d’entreprise a été élaborée et affinée en tant que projet de fin d’études à l’ESADE.

Il n’est plus nécessaire de faire l’excuse du manque de temps ou d’argent. Selon ses fondateurs, Now I return mom propose des destinations à partir de 29 euros, et en aucun cas dépasser 100 euros, avec des départs de Madrid ou de Barcelone, et avec un séjour minimum de 8 heures à destination.

Tous les efforts sont déployés via sa propre plateforme de développement, avec une garantie totale et un service client personnalisé.

Par exemple, vous pouvez passer une journée à Londres pour 49,95 euros; visiter Rome, la ville éternelle pour 59,95 euros; ou déconnectez-vous dans une crique d’Ibiza pour 39,95 euros.

Une aventure unique garantie qui surpasse les célèbres boîtes d’expérience de supermarché.

Depuis sa naissance, les chiffres de Now I return maman n’ont cessé de grandir. En 2019, ils ont franchi de nouveaux jalons dans leur développement, élargi les départs de Valence et atteint le chiffre négligeable de plus de 8 000 passagers de Barcelone et de Madrid qui ont aimé dire à la maison la phrase «Maintenant, je reviens maman», et sont revenus avec un Beaucoup d’expériences dans vos rétines et réseaux sociaux.

Les prochaines étapes

Mais l’idée n’est pas de s’arrêter là et de continuer à élargir l’offre. D’ici 2020, maintenant je retourne chez ma mère, elle prévoit d’étendre les villes de départ à différentes parties de l’Espagne, et même de transcender nos frontières et de commencer à se développer en Europe, ouvrant des destinations avec des origines à Rome et Milan.

Quant aux destinations, elles continueront de s’étendre à différentes parties de l’Europe, à condition que les deux principales caractéristiques soient réunies: prix réduit, et possibilité d’aller-retour le même jour.

Donc, pour ceux qui sont impatients de voyager, la maison leur tombe dessus, ou cela fait longtemps qu’ils ne se sont échappés nulle part, juste avec l’appareil photo dans le sac à dos, quelque chose à grignoter, le DNI, et mentionnent les mots magique: “Je reviens tout de suite maman” suffira.

