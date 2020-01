Malaga, un tapis rouge infini pendant que dure la gloire du Goya | personnes

Cinq kilomètres de tapis transformeront le Palacio de los Deportes de Málaga en un tapis rouge éphémère pour la durée du gala des Goya Awards, dans lequel certains atteindront samedi la gloire de la statuette et le reste des nominés, peut-être le douleur de rester proche de l’atteindre.

“Tant que la guerre dure”, par Alejandro Amenábar, avec dix-sept nominations; “Pain and glory”, de Pedro Almodóvar, avec seize ans, et “The infinite trench”, par Aitor Arregi, Jon Garaño et José Mari Goenaga, avec quinze, sont les films les plus candidats de cette 34 édition du Goya.