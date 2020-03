Malgré les mesures, les actions à Wall Street chutent et font exploser une pause avant l’ouverture – Telemundo Miami (51)

Les marchés boursiers sont confrontés à la possibilité d’une autre semaine turbulente après la chute brutale des contrats à terme sur indices américains dimanche après que la Réserve fédérale a baissé les taux d’intérêt et que davantage d’entreprises et de gouvernements ont pris des mesures pour freiner la pandémie de coronavirus.

Les contrats à terme sur indices S&P 500 et Dow Jones ont baissé de 5% pendant la nuit, provoquant une paralysie des échanges. Les prix du pétrole brut ont chuté d’environ 5%, tandis que l’or a augmenté de 2%.

Le NYSE dispose d’une gamme complète d’actions, de règles et de mécanismes de marché qui visent à prévenir les luxations extrêmes des prix et à tempérer la volatilité extraordinaire.

Les actions ont connu une semaine très mouvementée au cours de laquelle le Dow Jones a baissé de plus de 2 000 points et a également affiché son plus haut gain unitaire d’un jour de l’histoire, à 1 985 points vendredi. Le marché haussier qui a démarré en 2009 lors de la crise financière a pris fin. Les marchés européens ont subi des baisses très similaires.

La Fed a abaissé son taux de référence d’un point de pourcentage complet _ dans une fourchette comprise entre zéro et 0,25% _ et a déclaré qu’elle le maintiendrait jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que l’économie pourrait survivre à une paralysie quasi totale aux États-Unis.

Cette annonce surprenante révèle la crainte de la banque centrale que l’épidémie de virus freine la croissance économique dans les prochains mois et indique qu’elle est prête à faire tout ce qu’elle peut pour contrer les risques.

Le fait que la Fed ait mis en œuvre la mesure avant une réunion prévue pour le milieu de la semaine montre que ses coordinateurs politiques ont estimé qu’ils devaient agir immédiatement pour consolider les marchés financiers et la confiance des investisseurs.

En plus de réduire les taux, la Réserve fédérale acquerra au moins 500 milliards de dollars de titres du Trésor et 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, dans le but d’atténuer les perturbations du marché qui ont rendu la vente des banques et des autres grands investisseurs difficile. vos bons du Trésor, tout en maintenant des taux de crédit à long terme bas.

“Les actions de la Fed ont été très audacieuses et semblent avoir créé la peur sur les marchés”, a déclaré Nate Thooft, directeur de l’allocation d’actifs mondiale chez Manulife Investment Management. “On s’attendait à ce qu’ils fassent quelque chose bientôt, mais c’est beaucoup à la fois et envoie le message qu’ils sont très préoccupés par les perspectives de croissance et les problèmes de crédit.”

Les marchés boursiers européens s’effondrent également un jour de plus, après la trêve de vendredi, entraînée par la crainte de l’impact économique du coronavirus et malgré les mesures adoptées ces dernières heures par les principales banques centrales du monde.

