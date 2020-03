Maluma, Soda Stereo et Juanes, parmi ceux qui ont suspendu leurs tournées en raison de la pandémie de coronavirus

“Mulan” semblait immunisé contre le coronavirus. Apparemment. 4:47

(CNN espagnol) – Le coronavirus ne laisse pas seulement des pertes financières dans l’économie de la Chine, la deuxième puissance économique du monde. Il a également des effets dans le monde du divertissement.

La Chine est le deuxième plus grand marché de collection dans le monde du cinéma et le coronavirus a forcé les chaînes de cinéma à fermer leurs portes, générant des pertes pour les entreprises chinoises et les studios de production du monde entier.

Ce sont quelques-unes des annulations dues à la propagation mondiale du coronavirus.

Maluma

Le chanteur colombien a reporté le reste de sa tournée européenne. Maluma avait déjà annulé un rendez-vous à Milan.

WK Entertainment, la société qui le représente, a publié une déclaration publiée sur le compte Instagram officiel du Colombien indiquant que les 14 autres dates de la tournée “11:11” avaient été suspendues.

Maluma a fait 10 des 24 dates qu’il avait prévues pour la tournée “11:11”.

Soda Stereo

Le groupe argentin Soda Stereo a annoncé ce vendredi le report de leur tournée «Total Thanks» en Amérique latine et aux États-Unis pour le coronavirus.

Les membres ont expliqué sur leurs réseaux sociaux qu’il s’agit d’une situation de force majeure, qu’ils veulent prendre soin de leur public, des artistes et de l’équipe de travail.

Soda a ajouté que dans les semaines à venir, ils informeront les nouvelles dates et que les billets qui avaient déjà été achetés seront valables pour le jour où chaque concert est reporté.

Le groupe apparaîtra au Paraguay, à Buenos Aires, en République dominicaine, au Costa Rica, au Panama, au Chili et aux États-Unis.

Grey’s Anatomy suspend sa production

La célèbre série de la chaîne américaine ABC «Grey’s Anatomy» figure sur la liste de ceux qui ont suspendu leur production à cause du coronavirus.

Un porte-parole de Disney Television Studios a déclaré à CNN que “Grey’s Anatomy” et “Genious: Aretha”, une série du National Geographic avec Cynthia Erivo, seront reportées de trois semaines.

La production de divers programmes pilotes a également été reportée.

____________

Informations précédemment rapportées:

Ricardo Montaner

Le chanteur vénézuélien Ricardo Montaner a annoncé sur Twitter qu’il suspend sa tournée aux États-Unis.

Il a ajouté que les concerts pour l’Amérique latine, qui commencent en mai, sont toujours programmés.

Chayanne

Le Portoricain Chayanne a annoncé sur Instagram que sa tournée en Amérique latine et en Espagne est suspendue.

Les présentations concernées seront celles du Paraguay, de l’Uruguay, de l’Argentine, de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine et de l’Espagne.

“Mon public sait que je n’aime pas reporter ou annuler des concerts, mais c’est une situation qui est hors de notre contrôle et nous devons tous prendre soin non seulement de ceux qui voyagent en permanence, mais aussi du public qui assiste aux concerts; J’espère donc qu’ils suivent les instructions de soins pour éviter que le virus ne nous affecte, la prévention est très importante “, a déclaré Chayanne dans un communiqué envoyé à CNN par son agence de relations publiques.

Voir ce post sur Instagram

COMMUNIQUÉ DE PRESSE jeudi 12 mars 2020 Comme il est de notoriété publique, l’Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le coronavirus pandémie et appelle à l’action pour que tous les pays prennent les mesures nécessaires, dont la première est la suspension immédiate de tous les événements publics. En conséquence, Chaf Enterprises, au nom de l’artiste Chayanne, a décidé de mettre un terme à sa tournée d’El Alma, qui avait le Paraguay, l’Uruguay, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République dominicaine et l’Espagne au calendrier. Chayanne vient d’exprimer son inquiétude en disant “mon public sait que je n’aime pas reporter ou annuler des concerts, mais c’est une situation qui est hors de notre contrôle et nous devons tous prendre soin non seulement de ceux d’entre nous qui voyagent en permanence, mais aussi du public qui assiste aux concerts; j’espère donc qu’ils suivent les instructions de soins pour éviter que le virus ne nous affecte, la prévention est très importante ». Tant le bureau de Chayanne que les promoteurs de tous les pays en tournée attendront de nouvelles nouvelles de l’Organisation mondiale de la santé et des entités sanitaires de chaque pays, afin d’évaluer l’éventuel report de dates. Pour l’instant tout est très incertain et nous préférons, d’un commun accord, attendre de voir comment évolue cette situation.

Un post partagé par Chayanne ™ (@chayanne) le 12 mars 2020 à 13:26 PDT

Billie eilish

La chanteuse américaine Billie Eilish a confirmé dans une série de tweets qu’elle reportait jusqu’à nouvel ordre plusieurs dates de sa tournée “Where do we go” aux États-Unis.

“Je suis très triste de le faire, mais nous devons reporter ces dates pour assurer la sécurité de tout le monde, nous vous informerons quand elles seront reportées, veuillez rester en bonne santé”, a déclaré la star.

C’est avec une grande tristesse d’annoncer que les dates de la tournée nord-américaine de Billie Eilish «WHERE DO WE GO» ont été reportées jusqu’à nouvel ordre. Les détails des dates reportées seront annoncés prochainement. Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates. (1/4)

– billie eilish (@billieeilish) 12 mars 2020

Les dates de suspension sont celles de Philadelphie, New York, Newark, Washington, Boston, Brooklyn, Détroit, Chicago, Indianapolis, Nashville et St. Louis.

Festival du film de Tribeca

Par une déclaration, les organisateurs du Tribeca Film Festival à New York ont ​​annoncé qu’ils reportaient l’événement.

La 19e édition du festival aura lieu du 15 au 26 avril.

«Nous avons fondé le Tribeca Film Festival afin de guérir notre communauté après la dévastation des attentats du 11 septembre 2001. Nous étions déterminés à surmonter notre peur et notre anxiété en nous unissant. Il est dans notre ADN d’aller de l’avant alors que nous nous soucions de notre communauté », a déclaré Jane Rosenthal, cofondatrice et PDG de Tribeca Enterprises dans un communiqué.

Autant nous étions impatients de célébrer l’art des cinéastes du monde entier le mois prochain, nous savons que c’est dans le meilleur intérêt de la sécurité de notre communauté. Restez à l’affût des mises à jour sur la façon dont cela affectera la programmation de TFI. https://t.co/C321ppkagn

– Tribeca Film Institute (@TribecaFilmIns) 12 mars 2020

«Nous avons pris la décision difficile de reporter le 19e Festival du film de Tribeca sur la base de l’annonce du gouverneur Andrew Cuomo que les événements de 500 personnes ou plus sont interdits en raison de la propagation du coronavirus. Nous nous engageons à assurer la santé et la sécurité du public, tout en soutenant nos amis, cinéastes et conteurs qui voient Tribeca comme une plateforme pour présenter leur travail au public. Nous répondrons sous peu avec nos plans », ajoute le festival.

Juanes

Le chanteur Juanes a reporté son concert à Bogotá sur instruction de la maire de la ville, Claudia López, d’annuler les événements de plus de 1 000 personnes.

“Le plus important est de prendre soin de nous et de suivre les recommandations des autorités concernant COVID-19. Revenons en arrière et rencontrons notre rendez-vous. Bogotá, je t’aime, nous nous reverrons bientôt », a déclaré le chanteur dans un communiqué.

Pablo López

Le chanteur espagnol Pablo López, qui devait se produire dans la ville de Miami le 15 mars, a annoncé qu’il suspendait la représentation. L’annonce a été faite via leurs histoires Instagram.

L’interprète sera également invité par Juanes à son concert à Bogotá.

López a également déclaré qu’une partie de sa tournée pourrait se déplacer et qu’il signalera tout changement plus tôt dans la semaine.

L’auteur-compositeur-interprète apparaîtra entre avril et mai en Espagne.

Lollapalooza Argentine et Chili

Le festival de musique de Lollapalooza Argentine a reprogrammé l’événement, qui se déroulerait initialement du 27 au 28 mars à Buenos Aires.

Les organisateurs ont déclaré sur Twitter que le festival aura lieu à la fin de l’année.

“Compte tenu de ce fait sans précédent, notre priorité absolue est de préserver la santé et la sécurité du public, des artistes et des équipes de travail, et de respecter les mesures préventives du public et des autorités sanitaires”, ont-ils affirmé.

L’édition chilienne du festival a également suspendu l’événement qui aurait lieu du 27 au 29 mars.

A travers un tweet, les organisateurs ont expliqué qu’ils sont confrontés à un “événement sans précédent” et que la plus haute priorité est la santé publique, celle de l’équipe et des artistes.

Alejandro Sanz reporte sa tournée en Colombie

Le chanteur espagnol, qui est au milieu de la tournée #LaGira en Amérique latine, a annulé ses performances en Colombie.

Sanz avait des concerts programmés à Bogotá et Cali en mars et à Barranquilla en mai.

“Nous devons être responsables de cette pandémie et du bien-être et de la santé de tous les citoyens”, a déclaré le chanteur-compositeur sur son compte Twitter.

Un endroit calme Partie II

Le film d’horreur “A Quiet Place Part II” est devenu le deuxième film hollywoodien à retarder sa première sur COVID-19.

John Krasinski, réalisateur et protagoniste du film, a déclaré sur Twitter que “ce n’est clairement pas le meilleur moment” pour la sortie de la suite.

Paramount Pictures, la société de distribution du film, n’a pas encore publié de date de sortie.

Jerry Seinfeld suspend ses performances à New York

Le légendaire comédien américain Jerry Seinfeld a annulé deux présentations de son stand-up, qui aurait lieu le week-end du 14 mars au Beacon Theatre.

Seinfeld a demandé via leurs réseaux sociaux que les participants conservent leurs billets et qu’une nouvelle date sera annoncée prochainement.

Metropolitan Opera et le MET Museum à New York

Par une déclaration, le New York Metropolitan Opera et le Metropolitan Museum ont annoncé la fermeture temporaire de leurs installations et l’annulation d’événements.

L’Opéra a annulé toutes ses représentations jusqu’au 31 mars.

Le musée a fait de même à partir du 13 mars.

Émissions de télévision

Les émissions de télévision américaines “The Late Late Show with James Corden”, “The Talk”, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” et “The Wendy Williams Show”, seront enregistrées et diffusées sans public présent dans les studios.

Apple TV + The Morning Show suspend sa production

La série mettant en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon a annoncé jeudi qu’elle suspendrait sa production pendant deux semaines en raison de courses pandémiques.

“Avec nos partenaires d’Apple, nous avons conclu qu’il serait prudent de prendre une pause de deux semaines pour évaluer la situation et assurer la sécurité des personnes incroyables qui font ce spectacle”, a déclaré le fondateur et PDG de Media dans un communiqué à CNN. Res, Michael Ellenberg.

Broadway suspend ses représentations jusqu’en avril

À New York, les représentations dans les théâtres de Broadway ont été suspendues jusqu’au 12 avril, selon l’association Broadway League.

La décision a été prise de protéger les travailleurs, les acteurs et le grand public. Plus tôt, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les théâtres n’auront qu’une capacité maximale de 500 personnes pour les représentations ce mercredi.

Disneyland en Californie ferme ses portes

Par le biais d’un tweet, Disney a annoncé qu’à partir de samedi matin, ses parcs à thème en Californie seront fermés jusqu’à fin mars. Les hôtels resteront ouverts jusqu’à lundi.

Cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll

HBO a déclaré dans un communiqué que la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll 2020 serait reportée.

L’événement devait être diffusé en direct sur HBO le 2 mai depuis Cleveland.

HBO fait partie de WarnerMedia, société mère de CNN en Español.

Live Nation et AEG suspendent les événements

Live Entertainment, l’une des principales sociétés de divertissement aux États-Unis, a annoncé jeudi qu’elle suspendrait tous ses concerts et événements jusqu’à la fin du mois.

Cela inclut des concerts présentés par Live Nation et AEG.

Pas le temps de mourir de James Bond

No Time To Die, le prochain film de James Bond, a été reporté au mois de novembre en raison de préoccupations concernant l’impact du coronavirus sur le marché mondial du film.

La sortie du film de la 25e série Bond devait sortir en salles en Amérique du Nord le 10 avril, mais MGM et Universal ont annoncé que le film serait retardé.

Il devrait maintenant être publié aux États-Unis le 25 novembre et au Royaume-Uni le 12 novembre.

No Time To Die est le premier film majeur à changer sa première en raison du coronavirus.

Mission: Impossible VII

Les producteurs avaient prévu un enregistrement de trois semaines à Venise, en Italie, mais le pays a récemment enregistré une augmentation des cas de coronavirus.

Tom Cruise, qui n’aurait pas encore atterri en Italie, joue à nouveau dans la franchise en tant qu’agent Ethan Hunt.

“En raison d’une grande prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et des efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace des coronavirus, nous modifions le plan de production de notre tournage de trois semaines. à Venise, la première étape programmée d’une production extensive pour Mission: Impossible 7 », a déclaré un porte-parole de Paramount, le studio derrière la franchise, au Hollywood Reporter.

“Amazing Race”

La production a suspendu l’enregistrement de l’émission de téléréalité, a récemment confirmé un porte-parole de CBS à CNN.

“Pour le moment, aucun coureur ou personne de l’équipe de production voyageant avec eux n’a contracté le virus ou n’a montré de symptômes, et nous ne savons pas que quiconque y a été exposé”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

«Par mesure de précaution, toutes les personnes impliquées dans le programme continueront d’être surveillées à leur retour à la maison. La santé et le bien-être des coureurs et de l’équipe de production sont nos priorités. »

Impact au box-office mondial

La Chine est le deuxième pays avec le plus gros chiffre d’affaires au box-office mondial. Le site spécialisé BoxOfficeMojo.com enregistre une baisse de la collection au 24 janvier. Dans la semaine du 7 au 9 février, elle n’a enregistré que 3 956 $, selon BoxOfficeMojo.com, soit une perte de 85,7%.

En 2019, le box-office chinois a battu des records en collectant 9,2 milliards de dollars, selon un communiqué de la plateforme de billetterie chinoise Maoyan Entertainment, publié le 7 janvier 2020.

Les cinémas en Chine ont fermé cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, et pendant les plus grandes vacances de la région, l’année lunaire devait faire une bonne projection. L’année dernière, au cours de cette période, il a collecté environ 721 millions de dollars, selon Xinhua.

SXSW

Le célèbre festival de technologie, de musique et de cinéma South by Southwest (SXSW) a annulé l’édition 2020 après avoir annoncé que l’événement aurait lieu.

La décision a été annoncée par le maire d’Austin, au Texas, deux jours après que les autorités sanitaires locales ont déclaré que l’événement ne pouvait pas avoir lieu.

Netflix et HBO, qui font partie de WarnerMedia, société mère de CNN en Español, faisaient partie des sociétés de renom qui ont décidé de retirer leur participation à cet événement avant son annulation.

Ultra

Le festival de musique ultra électronique, qui se tiendra à Miami, a annoncé vendredi qu’il reporterait l’événement.

Les organisateurs de l’événement ont publié sur leurs réseaux sociaux une annonce officielle dans laquelle ils attribuaient la décision à la déclaration d’urgence de santé publique émise par le gouverneur de Floride Ron De Santis et les Centers for Disease Control and Prevention, le CDC for ses initiales en anglais.

“Nous comprenons parfaitement à quel point cela est extrêmement frustrant parce que beaucoup d’entre vous ont hâte de venir à Ultra alors que vous avez pris les dispositions nécessaires pour votre voyage”, indique le communiqué. Cependant, il s’agit d’un problème sans précédent qui n’est pas pris à la légère et nous devons continuer de nous adresser aux autorités pour obtenir des conseils. En fin de compte, il n’y a pas de priorité plus élevée pour nous que la santé, la sécurité et le bien-être physique de chacun de nous. vous, ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans la production de l’événement. “

L’Ultra Music Festival se tiendra au Bayfront Park à Miami, en Floride, du 20 au 22 mars. L’événement a été suspendu jusqu’en 2021.

Tomorrowland hiver 2020

Un autre festival de musique électronique qui a dû être annulé était Tomorrowland Winter qui se tiendra du 14 au 21 mars à la station de ski de l’Alpe d’Huez Grand Domaine dans les Alpes françaises.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, les organisateurs déclarent que la décision a été prise après que le gouvernement français a annulé tous les événements à grande échelle dans le pays.

Coachella 2020

Coachella reportée en raison de la pandémie de coronavirus 0:39

Il s’agit de l’un des festivals de musique les plus importants des États-Unis et ses centaines de milliers de participants devront désormais trouver des plans alternatifs.

Deux sources au courant de la décision ont déclaré à CNN que les organisateurs du Coachella Valley Music and Arts Festival prévoient de reporter l’événement, probablement jusqu’en octobre, en raison de la propagation de COVID-19.

Le festival, qui attire normalement environ 100 000 participants par jour, s’est déroulé du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril à Indio, en Californie.

Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean étaient censés faire la une de l’événement.

On ne sait pas encore s’ils feront la une du festival reporté.

CNN a contacté les représentants de Coachella pour commentaires.

Tini Stoessel

La chanteuse et actrice argentine Tini a annoncé sur son compte Twitter qu’elle reportait sa présentation à Buenos Aires. Il a également annulé les deux dernières représentations de sa tournée “I want to go back”, qui se tiendra à Bruxelles et à Madrid.

Le chanteur Tini restera en quarantaine 0:40

L’interprète avait un concert prévu au Movistar Arena le samedi 14 mars. La même chose aura lieu le 28 mars.

Tini se produira au Cirque Royal de Bruxelles le 10 mars et à la Joy Eslava de Madrid le 11 mars.

Selon un communiqué publié par Akemusic Productions, la chanteuse et l’équipe qui l’a accompagnée sur la scène européenne de sa tournée sont en quarantaine préventive.

Pablo Alborán

Le chanteur espagnol a reporté son concert «Prometo Benéfico» qui aurait lieu le 4 avril au WiZink Center de Madrid.

Selon son équipe de presse, la décision fait suite à la recommandation du gouvernement de suspendre les événements massifs à Madrid en tant que mesure de limitation de la propagation du COVID-19.

“Le concert de solidarité de Pablo Alborán prévu le 4 avril au WiZink Center de Madrid a été reporté après que le gouvernement espagnol a décrété cet après-midi pour le virus COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus, la suspension d’événements culturels , les loisirs et similaires de plus de 1 000 personnes dans la Communauté de Madrid, pour empêcher la propagation et l’augmentation des cas de virus “, a déclaré l’équipe d’Alborán via les réseaux sociaux.

Dans la présentation, Pablo Alborán collecterait des fonds pour la recherche sur le cancer et selon le site Web du WiZink Center, les billets ont été complètement vendus.

Jorge Drexler

La chanteuse uruguayenne devait se produire ce mardi 10 et mercredi 11 mars au Théâtre Melico Salazar à San José, Costa Rica.

Selon Drexler, les présentations ont été suspendues à la suite d’une ordonnance du gouvernement d’annuler des événements massifs afin de protéger les citoyens contre la propagation du coronavirus.

La décision a été annoncée ce lundi par le président Carlos Alvarado Quesada lors d’une conférence de presse.

J’appelle au calme, à la sérénité et à prendre avec sérieux l’émergence du coronavirus # CODVID19. Le gouvernement s’efforce de prendre des mesures pour atténuer la transmission de ce virus et protéger la santé de tous les habitants du Costa Rica. pic.twitter.com/EJjT5CgmgZ

– Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) 9 mars 2020

Par conséquent, Drexler a décidé de diffuser un concert virtuel via Facebook Live et Instagram Live.

CONCERT LIVE FACEBOOK SPÉCIAL AUJOURD’HUI de San José, Costa Rica

à 20 h, heure locale.

Pour nous sortir du jeu après avoir dû reprogrammer les concerts d’aujourd’hui et de demain à cause du virus bâtard. Demandez des chansons. #codoconcodo pic.twitter.com/BbfrAg1E9Z

– Jorge Drexler (@drexlerjorge) 11 mars 2020

“Ici, seuls dans le théâtre Melico Salazar (…) nous ne voulons pas que le coronavirus nous ôte notre envie de chanter, porter un toast à vous qui regardez cela depuis chez vous”, a déclaré le chanteur à l’émission.

Ce mardi matin, Drexler a écrit “Elbow to Elbow”, une chanson qui est née, dit-il, à cause de la tristesse qu’il ressentait à l’annulation de ses concerts.

Drexler a déclaré sur le flux en direct que le sujet était initialement une série de conseils pour les spectateurs de concerts.

Des présentations suspendues auront lieu en août.

BTS annule le début de sa tournée, “Map of the soul”

Le groupe K-Pop entamerait sa quatrième tournée mondiale de production de disques le 11 avril au Stade olympique de Séoul.

BTS annule des concerts en raison de coronavirus 0:42

Green Day annule sa tournée en Asie

Sur son site Internet, le groupe rock / punk a déclaré qu’il reportait sa tournée en Asie, qui commencerait en mars et avec laquelle il ferait une tournée à Singapour, Bangkok, Hong Kong, Séoul, Osaka, Tokyo, Manille et Taipei.

Sur son site Web, le gang a expliqué qu’il avait pris la décision difficile en raison de problèmes de santé liés à l’épidémie de coronavirus.

Jusqu’à l’enregistrement de cet épisode, sa tournée européenne se poursuit.

En mai, ils commencent leur tournée à Moscou.

Maluma reporte un concert à Milan

Coronavirus perturbe la tournée de Maluma en Europe 1:32

Billboard rapporte que le chanteur colombien Maluma, actuellement en tournée en Europe, a annulé sa performance à Milan, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Italie.

La présentation aurait lieu le samedi 7 mars. Sur son site Internet, l’interprète a annoncé que le concert aurait lieu le 31 mars.

Avril Lavigne annule sa tournée asiatique

La chanteuse canadienne a déclaré sur Twitter qu’elle annulerait les 12 dates qu’elle avait en Asie en raison des craintes de son groupe concernant la propagation du coronavirus.

Mariah Carey annule sa présentation à Honolulu, Hawaï

La chanteuse a déclaré sur son compte Instagram que le concert à Honolulu qui se tiendra le 10 mars aura désormais lieu le 28 novembre.

Pearl Jam

Le groupe natif de Seattle entamerait la première étape de sa tournée Gigaton 2020 le 18 mars à Toronto, au Canada, mais il a décidé de reporter toutes les dates aux États-Unis et au Canada en raison de préoccupations liées à la propagation du coronavirus.

Par le biais d’un tweet, Pearl Jam a déclaré: “Faire partie de grands rassemblements est en haut de la liste des choses à éviter, car cette crise sanitaire mondiale commence maintenant à affecter toutes nos vies.”

(3/10) Malheureusement, communier en grands groupes est une grande partie de ce que nous faisons en tant que groupe et la tournée que nous avons été occupés à planifier depuis des mois est maintenant en danger…

Nous avons et garderons toujours la sécurité et le bien-être de nos supporters comme priorité absolue.

– Pearl Jam (@PearlJam) 10 mars 2020

Louis Tomlinson

Le chanteur britannique, membre du groupe One Direction, commencerait à promouvoir son album solo “Walls” avec un concert à Milan le 11 mars.

La présentation est reportée.

Le chanteur a demandé à ses fans de conserver leurs billets.

Miley Cyrus

La chanteuse a suspendu sa participation au concert de charité World Tour Bushfire Relief à Melbourne, en Australie, qui a lieu le 13 mars.

Cyrus a déclaré qu’il suivait les recommandations locales, étatiques, fédérales et internationales.

«Je suis très déçu de ne pas être là, mais je dois faire ce qu’il faut pour protéger la santé et la sécurité de mon gang et de mon équipe. Je ferai un don pour aider les victimes des incendies de forêt en Australie. Je suis désolée de ne pas les voir en Australie, mais je serai bientôt de retour », a déclaré l’interprète sur son compte Twitter.

Je suis tellement déçu de ne pas être là, mais je dois faire ce qui est juste pour protéger la santé et la sécurité de mon groupe et de mon équipe. Je ferai toujours un don pour aider les victimes du feu de brousse australien. Je suis désolé de manquer tout le monde en Australie, mais je serai bientôt de retour.

– Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 10 mars 2020

Musées et attractions

A Paris, le Musée du Louvre, le plus grand du monde, a fermé ses portes le dimanche 1er mars et a rouvert ses portes le mercredi 4 mars.

Le musée du Louvre ferme à cause de l’épidémie de coronavirus 0:22

La collection Peggy Guggenheim à Venise n’a pas fermé les portes mais limite l’entrée et demande aux visiteurs de se tenir à au moins un mètre de toute autre personne.

LIRE: Disney, musées et événements sportifs: Fermeture des attractions et annulations au milieu d’une épidémie de coronavirus

Le Musée du Palais de Pékin dans la Cité interdite est fermé depuis le 25 janvier.

Plusieurs musées au Japon, tels que Mori Art, le Musée national des arts modernes et le Musée national de Kyoto, sont quelques-uns de ceux qui restent fermés.

En Corée du Sud, le Musée national de Corée et le Musée national des arts modernes et contemporains font partie de ceux qui ont fermé jusqu’à nouvel ordre.

Côté attractions, Shanghai Disney a fermé temporairement le 24 janvier.

Disney Shanghai rouvre une partie de ses installations 0:26

Hong Kong Disneyland est également fermé.

Disneyland à Tokyo et DisneySea rouvriront le 16 mars. Universal Studios Japan rouvrira le 15 mars.

Cet article est mis à jour quotidiennement avec des nouvelles sur les annulations d’événements.

Lisa Respers France, Sandra González, Stephanie Elam, Megan Thomas, Frank Pallota, Chloe Melas, Marianne Garvey, Florencia Trucco et Jason Kravarik ont ​​contribué à ce rapport.

.