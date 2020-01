Mañá défend les comédies romantiques: “Le désir est la force la plus puissante” | La culture

La cinéaste Laura Mañá présente ce vendredi son neuvième film, “I love you, fool”, sa cinquième comédie, que le Catalan défend avec passion, convaincu car avec le temps, “ils peuvent changer les façons de faire des choses, mais tout le monde rêve toujours de tomber amoureux “

“Souhaiter à une personne, souhaiter un appel, vivre une belle histoire d’amour et enlever la faim, vous faire sentir le nœud dans votre estomac, que vous ne pouvez pas dormir, mourir pour vivre dans l’amour. Cette constante ne change pas, et j’espère qu’il ne le fera jamais, car sinon, les gens perdront la plus belle chose qui soit. Le désir est la force la plus puissante “, explique Mañá dans une interview à Efe.