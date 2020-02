Manchester City: Et maintenant? | Réseaux sociaux sportifs

La commission du contrôle financier de l’UEFA a sanctionné le club britannique de Manchester City d’une amende de trente millions d’euros et de l’exclusion des compétitions internationales européennes au cours des deux prochaines saisons, tout en lui permettant de mettre fin à sa participation à cette édition.

Le châtiment n’est autre que la violation du soi-disant «fair-play financier», que la Fédération européenne de football a mis en place il y a des années pour lutter contre le «dopage économique», matérialisable de différentes manières mais généralement par l’entrée atypique de ressources économiques étrangères aux canaux normaux que les autres clubs peuvent utiliser (utilisation capricieuse des entités par des individus et même par certains États) et / ou encourant un surendettement qui compromet leur viabilité et les engagements pris avec leurs joueurs et autres clubs

Dans les deux cas, générer une «bulle sportive» à court terme (amélioration rapide des résultats) au détriment du reste des participants à la compétition (ces clubs sont renforcés ad hoc, recevant pour le moment les fonds nécessaires pour engager un certain joueur et payer son salaire, avantageusement par rapport aux autres clubs et gonflant le marché des transferts et des salaires). Et à moyen et long terme, mettre en danger la propre existence de l’entité. Deux clubs ont été en permanence à l’honneur de ces pratiques: le Paris Saint Germain et Manchester City.

Selon les rapports de presse qui ont été traités depuis le début des soupçons sur les pratiques financières de la ville (y compris non seulement les fuites de l’environnement du club, mais aussi de “Football Leaks” et éventuellement de l’UEFA), les revenus déclarés par cela n’était pas conforme aux règles établies, bien que des procédures ingénieuses aient été utilisées pour simuler le contraire.

Les sources et les ressources financières admises ont été dépassées (et à bien des égards) par des millions de contributions versées non pas par leurs sponsors, mais par des tiers, liés à l’actionnaire le plus élevé du club et liés à un État spécifique. De toute évidence, un sponsor peut payer à un sponsor ce qu’il veut, mais la réalité est que les règles de ce marché sont prévisibles dans quelques paramètres, et donc ce type de simulations peut être limité, détecté et puni.

Le club, en plus de nier les faits et l’infraction, a exprimé sa plainte pour les fuites continues produites, affirmant être victime d’une persécution et avoir été sanctionné sans impartialité dans une procédure qui engage, traite et résout l’UEFA elle-même. Et il a annoncé qu’il ferait appel de la décision devant le Tribunal arbitral de Lausanne (TAS).

Le canal choisi est celui habituel pour ces cas. Et à cet égard, nous devons nous rappeler que cette pénalité n’est pas la première fois qui se produit, car d’autres clubs ont déjà été soumis à des sanctions de l’UEFA pour cette cause (y compris Manchester City lui-même, qui en 2014 a reçu une amende de 60 millions euros). A cet égard, il faut souligner, en raison de sa similitude et de sa proximité dans le temps, le cas du Paris Saint-Germain qui, dans le cadre d’une procédure devant le TAS déclarée “secrète”, a réussi à éviter les sanctions graves qui allaient être imposées , considérant qu’il y a eu violation par l’UEFA d’un des délais prévus par le règlement de la procédure (le PSG a également été sanctionné en 2014 au même titre que la Ville).

Dans son recours, le club britannique peut invoquer des raisons formelles et substantielles pour tenter d’annuler la sanction ou de la réduire (la déduction de l’amende serait bien admise en toute sécurité). Des vices consistant systématiquement en vices de procédure (omission de procédures, non-respect des délais, etc.) mais aussi en alléguant que certaines preuves n’étaient pas utilisables en raison de leur origine irrégulière (Fuites Wiki, fuites) et du «biais» mentionné dans sa déclaration. Des arguments de fond qui doivent dénaturer les faits prouvés et leur qualification juridique, c’est-à-dire démontrer que la décision de sanction est erronée parce que les comportements déterminants de la sanction ne se sont pas produits (ou n’ont pas pu être prouvés de manière fiable), n’ont pas été les circonstances indiquées sont protégées par une règle de couverture ou que la sanction imposée est disproportionnée.

L’appel aboutira à une récompense qui pourrait être décernée avant le début de la prochaine édition des compétitions européennes, mais à une date incertaine qui génère l’incertitude juridique qui en résulte pour le club et l’entité qui le remplace dans la compétition et pour l’UEFA elle-même. , qui l’organise. Il est souhaitable qu’il en soit ainsi, mais rien ne le garantit. Pour cette raison, il est normal que le club demande au TAS la suspension préventive de l’exécution de la sanction infligée, ce qui garantirait sa participation éventuelle à la prochaine édition tant qu’il n’y aurait pas de résolution sur le fond de l’affaire, qui pourrait être émise … en deux de la prochaine édition, obligeant l’UEFA à opter pour une exclusion immédiate ou à reporter l’exécution à la saison suivante.

Si les mesures conservatoires demandées n’étaient pas estimées, la sanction commencerait à montrer ses effets et seule une décision définitive sur le recours, favorable à la Ville et adoptée avant le début des compétitions européennes, permettrait sa participation à la prochaine édition. Si elles n’étaient pas estimées et ne pouvaient pas participer, et par la suite l’appel a donné la raison au club britannique, cela pourrait demander une compensation, bien que la preuve de l’évaluation des dommages subis se limiterait au calcul moyen du revenu garanti dans la phase de groupe , car rien ne garantit que le club se serait qualifié pour le tour de qualification, ni jusqu’où il serait arrivé.

En tout état de cause, contre les sentences de la TAS, il n’y a recours à la justice ordinaire suisse qu’en cas de graves vices de procédure portant atteinte à l’ordre public suisse, circonstance lointaine. La réalité est que les appels contre les sentences de la TAS sont irrecevables ou rejetés, sauf à l’occasion et de manière anecdotique.

Nous devons conclure en indiquant que le contrôle financier des clubs professionnels est une garantie pour tous les participants à la compétition et pour les organisateurs de la compétition, et que l’existence de limitations, d’enquêtes et de sanctions est une circonstance qui ne devrait choquer personne, y compris les adeptes des clubs ont profité de ces pratiques qui, en plus de couvrir une performance frauduleuse, protègent le dicton bien connu «pain d’aujourd’hui et faim de demain». Comme on l’a vu, ces dernières années, dans différents cas.

Javier Rodriguez Ten