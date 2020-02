Sadio Mané est revenu dans la compétition trois semaines plus tard et a ainsi marqué le but vainqueur du match que Liverpool a opposé à Norwich City (0-1).

Les «Reds» ont remporté leur dix-septième victoire consécutive en Premier League trois jours après avoir rencontré l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions.