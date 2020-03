Mangez-vous à cause du stress pendant les jours de quarantaine? Voici quelques recommandations

Renforcez votre système immunitaire en mangeant des 2:29

(.) – Beaucoup de gens luttent régulièrement contre le stress, quand les choses sont «normales». Mais avec la pandémie de coronavirus qui nous met au défi de différentes manières chaque jour, elle semble être devenue un problème d’égalité des chances, affectant même ceux qui ne mangent généralement pas en réponse à l’anxiété ou à d’autres émotions.

“Je pense que je dois me distancer socialement de mon réfrigérateur”, a déclaré Lisa C., qui a préféré ne pas révéler son nom de famille, un cadre juridique qui travaille maintenant à domicile, ajoutant que “descendre les escaliers pour manger et revenir est mon seul exercice dans ces jours”.

Lisa C. n’est pas la seule à avoir partagé avec moi ses sentiments de stress.

“Je pense que j’ai mangé toute la journée au cours des 10 derniers jours”, a déclaré Liliana Fazendeiro, qui est à la maison avec son fils de 2,5 ans depuis la fermeture de sa garderie.

“Pendant que je suis à la maison depuis deux semaines, je me suis rendu compte que je m’étais calmé en buvant des bonbons ici et là et en me versant une deuxième portion de dîner”, a déclaré Natalie Santos Ferguson de Baltimore, Maryland.

«De plus, toute la cuisson supplémentaire que nous rapportons à la maison n’aide pas. En tant que mère, je ne veux pas laisser mes enfants voir à quel point je suis vraiment inquiète, alors au lieu de laisser sortir mes émotions, j’attrape la friandise la plus proche pour me sentir bien », a ajouté Ferguson.

Alors que beaucoup mangent souvent en réponse à des situations stressantes, d’autres perdent leur appétit lors de tels événements de la vie. Mais pour ceux qui sont généralement dans le stress de manger, rester coincé à la maison rend le défi d’éviter les indulgences encore plus difficile.

«Pour les personnes qui ont mangé du stress, mais qui auraient pu être au bureau toute la journée à faire un travail stressant, cela a peut-être été un soulagement de rentrer chez elles et de manger beaucoup de nourriture qui pourrait ne pas être saine pour elles. Mais maintenant, ils y ont accès [comida] toute la journée “, a déclaré Bonnie Taub-Dix, diététicienne agréée, créatrice de BetterThanDieting.com et auteure de” Lisez-la avant de la manger – en passant de l’étiquette à la table “.

Comment gérer le stress alimentaire

Que ce soit la première fois que vous avez des problèmes de stress alimentaire ou que cela devienne de plus en plus fréquent, nous voulons que vous sachiez qu’il existe des moyens de le gérer. Et voici une autre bonne nouvelle: cela ne vous oblige pas nécessairement à supprimer vos friandises préférées.

Voici quelques conseils pour gérer le stress:

Contrôlez ce qui le déclenche. Tout d’abord, si vous vous retrouvez à manger en réponse au stress, c’est une bonne idée d’être très conscient de ce qui augmente votre stress et de proposer un plan, a conseillé Martha McKittrick RD, diététiste professionnelle à New York.

Que vous regardiez les actualités ou que vous parliez à un ami ou à un membre de votre famille qui vous irrite, il est important de trouver un moyen de minimiser les déclencheurs. “Peut-être que c’est regarder moins de nouvelles ou dire à votre ami que vous n’avez que cinq minutes pour parler”, a conseillé McKittrick.

Si vous n’êtes pas sûr de vos déclencheurs, un journal alimentaire peut vous aider à révéler vos habitudes de consommation de stress, a expliqué Carolyn O’Neil, diététiste professionnelle et auteure de “The Slim Down South Cookbook”. “Incluez ce que vous mangez, quand, combien, où vous êtes assis ou debout, et avec qui”, a ajouté O’Neil.

Ne vous privez pas de vos aliments réconfortants préférés. Ce n’est pas le moment de renoncer à vos indulgences préférées. La nourriture est plus que la nutrition, c’est aussi la joie. S’attendre à ce que vous abandonniez peut-être l’un des rares plaisirs dont vous pouvez profiter en ce moment est tout simplement irréaliste et inutile.

“Qu’il s’agisse de fromage, de chocolat, de frites ou de chardonnay, ne bannissez pas vos friandises préférées du domaine de la cuisine”, a déclaré O’Neil.

«Personne ne devrait se punir pour avoir pris des décisions qu’il n’aurait pas prises autrement; ce n’est pas non plus le moment de suivre un régime à la mode strict », a ajouté Taub-Dix.

Cela dit, il est important d’établir une relation saine avec vos aliments préférés afin de vous sentir en contrôle et d’éviter un cercle vicieux de stress alimentaire et de prise de poids. Cela comprend la dégustation de vos aliments préférés dans des portions sensibles, a expliqué O’Neil.

Beaucoup de collations. L’une des meilleures façons d’apprécier vos gâteries préférées tout en évitant de manger hors de contrôle est de préparer votre portion de collation à l’avance.

Taub-Dix conseille de mettre à l’avance des collations comme des bretzels et des frites dans des sacs en plastique à fermeture éclair, ce qui vous permet d’éviter naturellement de manger dans de grands sacs ou conteneurs.

Vous pouvez également acheter des paquets individuels de collations au fromage, de biscuits Graham, de biscuits sucrés et d’autres collations.

Ajustez votre cuisine. Cela peut être particulièrement utile si vous vous retrouvez à travailler dans votre cuisine avec de la nourriture autour de vous toute la journée. Éliminez vos indices visuels alléchants tels que les biscuits, les bonbons et les sodas et mettez un bol de fruits à sa place.

C’est aussi une bonne idée de garder les aliments déclencheurs sur des étagères hautes ou cachés derrière d’autres aliments, afin qu’ils ne soient pas la première chose que vous attrapez. La logique opposée s’applique aux aliments sains.

“Essayez de garder dans votre réfrigérateur les choses qui vous conviennent le mieux au niveau des yeux, comme les fruits et légumes frais”, a déclaré Taub-Dix. Vous pouvez également rendre les aliments sains plus facilement accessibles en lavant les légumes et en coupant les fruits à l’avance “afin de pouvoir les saisir et les manger”, a ajouté Taub-Dix.

Demandez-vous si vous avez vraiment faim. Si vous vous trouvez avec une anxiété de glucides près de votre garde-manger, mais vous vous rendez compte que “j’ai déjeuné il y a une heure!” “Il est probablement sage de sortir de la cuisine”, a expliqué Taub-Dix.

Ressentir le désir de manger malgré un véritable manque de faim pourrait également signifier que vous êtes anxieux ou ennuyé. Au lieu de chercher des friandises anti-stress, vous pouvez vous promener, appeler un ami, vous baigner, écouter de la musique, regarder un film ou simplement vous brosser les dents.

Faites une pause thé. Boire des boissons comme le thé peut être un excellent moyen de laisser tomber une envie de stress induite par le stress.

Boire de la tisane avec un peu de miel fournit un frein de vitesse; Cela vous fait penser pendant une minute à prendre une collation ou un repas qui peut être inutile “, a déclaré Taub-Dix.

Une cuillère à soupe de chocolat chaud dans une tasse de café peut également faire l’affaire. Taub-Dix le fait souvent. “Cela me ramène au travail, donc quand je suis prêt pour ma nourriture, je suis vraiment prêt, plutôt que de manger quand je n’ai vraiment pas besoin de manger.”

Optez pour des collations qui vous “occupent”. Taub-Dix a expliqué que la nourriture qui tient vos mains occupées peut être utile en période de stress. Elle recommande de manger du pop-corn; Faire tremper des tranches de pomme dans du yogourt ou ajouter vos assaisonnements et épices préférés au yogourt grec, puis tremper avec des légumes.

“Ces aliments vous occupent, mais ils n’ajoutent pas beaucoup de calories à votre alimentation”, a déclaré Taub-Dix.

Essayez des options plus saines. Si une certaine envie est le moteur de votre stress alimentaire, par exemple: «Je dois manger un rouleau de cannelle riche en calories», envisagez des substituts plus sains pour étancher l’envie, comme une céréale de déjeuner à la cannelle et aux noix ou en ajoutant de la cannelle et un peu de cassonade à la farine d’avoine que vous mangez le matin, a expliqué O’Neil.

De plus, si vous devez avoir quelque chose de croquant pour calmer vos nerfs, avant de sauter dans les croustilles de tortilla, essayez de manger des carottes en tranches ou du céleri ou des bâtonnets de concombre trempés dans de la sauce ou du fromage “, a conseillé O’Neil.

Autres astuces

Si vous travaillez à domicile, faites des pauses pendant la journée. Faites une pause pour une collation et un déjeuner afin de ne pas travailler sans arrêt, a conseillé Taub-Dix. Cela peut également vous aider à éviter de manger sans réfléchir pendant un travail stressant.

Faire une pause pour faire une activité physique comme marcher, faire du yoga ou des étirements peut également être rafraîchissant et l’occasion de vous vider l’esprit et de vous détendre pendant quelques minutes.

Planifiez des repas virtuels avec des amis. Cela est particulièrement utile si vous êtes seul et aux prises avec le stress. Fixez les heures du dîner avec quelqu’un sur FaceTime ou Zoom afin de pouvoir partager une conversation en plus d’un repas, a conseillé Taub-Dix.

Respire profondément. Lorsque vous sentez un stress vous frapper, votre pouls peut se déclencher, ou vous pouvez ressentir une oppression dans votre poitrine et marcher jusqu’à la cuisine en pilote automatique.

“Dites-vous que vous devez prendre une pause de cinq minutes, puis vous pourrez toujours manger si nécessaire”, a conseillé McKittrick. Trouvez un endroit où vous asseoir tranquillement et pratiquez la respiration profonde.

“Vous pouvez faire une application de méditation de 10 minutes, mais souvent simplement ralentir et prendre une profonde respiration peut vous distraire du besoin de manger”, a ajouté McKittrick.

Les collations gourmandes peuvent également être saines

Voici quelques indulgences recommandées par les nutritionnistes:

Un morceau de chocolat noir riche en antioxydants

Une combinaison de fraises, framboises et mûres avec de la crème fouettée

Fromages à tartiner crémeux comme le Boursin ou l’Allouette. “Ils sont riches en matières grasses et en calories, mais un peu va très loin en ajoutant de la saveur et du plaisir”, a déclaré O’Neil.

Sirop de chocolat aux fruits ou au yogourt: «Saupoudrer de sirop de chocolat sur du yogourt grec à la vanille. Ou faites tremper des fraises fraîches ou des morceaux de banane surgelée “, a conseillé O’Neil.

Ces quatre dernières recettes sont mes recommandations approuvées par les nutritionnistes et peuvent être consultées en ligne; deux sont même créés par des diététistes.

