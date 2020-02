Manifestation à Pampelune contre le transfert de compétences routières en Navarre | La société

Une concentration bruyante devant la délégation du gouvernement espagnol en Navarre, convoquée par l’Association professionnelle de la garde civile de justice (JUCIL), a protesté ce samedi à Pampelune contre le transfert des compétences de circulation en Navarre.

Il y a eu 1 500 personnes, selon les organisateurs, et 500, selon la délégation gouvernementale, les participants à l’événement, également soutenus par les organisations JUSAPOL et JUPOL, et qui ont eu la présence de membres de la Garde civile et de la Police nationale. Arrivées de Barcelone, Séville, Madrid, Valladolid, Cantabrie, Pays Basque et Asturies, ainsi que de Navarre.