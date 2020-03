Manny Pacquiao déterminé à aider les Philippines. S’assure qu’il n’a pas peur de mourir du coronavirus

Aux Philippines, la pandémie de coronavirus a fait un peu plus de 30 morts et plus de 300 touchés, c’est pourquoi le champion du peuple Manny Pacquiao a assuré qu’il était prêt à se joindre à la lutte contre la pandémie et qu’il n’avait pas peur de mourir, comme le leader doit manifester avec son peuple.

«Si vous vous considérez comme un leader, vous devez être un leader, pour que les gens voient que vous êtes avec eux. Vous ne devez pas vous cacher de peur de mourir. C’est le chaos et je crains ce qui pourrait arriver “, a déclaré Pacquiao, qui est également sénateur dans ses Philippines natales, au journaliste Nick Giongco du Manila Bulletin, selon le site ESPN.

Pacquiao n’est pas né dans un berceau d’or donc il connaît bien le sens de la pauvreté. Il sait qu’il n’a pas de pain sur sa table, qu’il fait froid, et maintenant au milieu de son abondance, il est conscient des besoins de son pays bien-aimé.

“J’ai grandi pauvre et je sais ce qui arrive aux pauvres”, a ajouté Pacquiao.

Ces derniers jours, Pacquiao et Jack Ma, fondateur d’Alibaba, ont fait don de 50 000 tests pour détecter Covid-19.

La Fondation Jack Ma, en partenariat avec la Fondation Manny Pacquiao, fournira 50 000 kits de test pour lutter contre le COVID-19 aux Philippines! #mannyscorner #pacquiaofoundation pic.twitter.com/1cg9OSXutU

