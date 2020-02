Manute, ambassadeur des Vodafone Giants | Sports pratiques

Le créateur de contenu Manute rejoint Lolito Fernández, incorporé en juin dernier, et devient un nouvel ambassadeur Vodafone Giants, être en charge de mettre en vedette périodiquement des vidéos exclusives sur la chaîne YouTube du club de Malaga, en plus d’accompagner les joueurs dans le domaine de la compétition.

Spécialisé dans les jeux pour League of Legends (LOL) et connu pour sa prédilection pour le personnage de Mordekaiser et sa grande capacité d’enseignement, Manute est l’un des créateurs de contenu espagnol le plus aimé par les fans de ce jeu vidéo.

Valeurs et philosophie de l’équipe

«Au cours de mes deux années de création de contenu J’ai toujours eu l’illusion de travailler autour de l’esport. J’ai l’impression qu’une grande partie du public du jeu vidéo n’a pas encore abordé ce secteur, ce qui favoriserait l’écosystème et que les gens peuvent profiter de cette passion beaucoup plus », explique Manute.

De plus, quant à sa relation avec le club, il n’a pas caché son «amour pour Th3 Antonio, Zeling, Sh4rin, Attila (Joueurs des Vodafone Giants) … “.” Mon soutien au club a toujours été public, donc je pense qu’aujourd’hui commence une grande étape “, reconnaît-il.

Pour sa part, José Ramón Díaz, PDG de l’équipe de Malaga, décrit cette incorporation comme «destinée à être réalisée, étant donné que Vodafone Giants et Manute partagent les valeurs et la philosophie de l’équipe». À quoi il ajoute: «Je suis sûr que votre bon travail renforcera le contenu que nous créons. Il sera le meilleur ambassadeur de notre marque et l’équipe gagne. »

Vodafone Giants Il a onze divisions en compétition dans les différentes ligues de jeux vidéo telles que League of Legends, Rainbow Six: Siege, Fortnite, Dragon Ball FighterZ, CS: GO, Hearthstone, Pokémon, Street Fighter, FIFA, etc.

Depuis sa création, le club a remporté cinq championnats de la National League of Legends, cinq Call of Duty, un Clash Royale, un autre Counter-Strike: Global Offensive et deux Coupes du Monde de la FIFA, parmi de nombreux autres titres. En outre, il possède douze coupes finales de la Ligue des jeux vidéo professionnels (LVP), deux coupes El Corte Inglés et deux Coupes du monde de la FIFA.

