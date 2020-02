Manyol s’allie à Europ Assistance et inclut une assurance annulation gratuite dans toutes ses réservations | Communiqués

Dans sa volonté d’améliorer le service qu’il propose à ses clients, le portail de location de vacances Manyol a mis en place l’assurance annulation Europ Assistance. Cette assurance est gratuite pour le client et offre une large couverture en cas d’annulation de la réservation.

Manyol, franchissant une nouvelle étape pour renforcer la confiance des clients et parier sur des réservations sécurisées et fiables, inclut désormais une assurance annulation gratuite sur toutes ses ventes. Chacune et chacune des réservations du portail inclura cette assurance qui n’aura aucun type de coût pour le voyageur. Bien entendu, il comprendra également les réservations effectuées par les agences de voyages dont il est le fournisseur officiel d’appartements et de villas.

Selon Amparo Díaz, directeur marketing de la société de location de vacances, il s’agit de l’une des implémentations les plus innovantes du secteur. “Pour nous, le plus important est que le client se sente en sécurité lors de la location de ses vacances, qu’il ait la tranquillité d’esprit de réserver un produit de qualité et la certitude que notre entreprise répondra à tout événement imprévu qui pourrait survenir”, explique le responsable.

Un pas de plus dans la professionnalisation du secteur

Cette alliance avec un groupe de la taille et de l’expérience d’Europ Assistance est le meilleur moyen de voir les efforts de Manyol pour professionnaliser le secteur de la location touristique représentés. Europ Assistance, fondée en 1963, accompagne les voyageurs dans plus de 200 pays et territoires grâce à son réseau de 750 000 fournisseurs et 39 centres d’assistance. Cet accord offrira cette tranquillité d’esprit supplémentaire aux clients de Manyol.

Le portail ne fonctionne qu’avec des biens gérés par des agences immobilières professionnelles et, en outre, dispose d’une grande équipe qui propose une assistance en 6 langues. Une attention personnalisée et des logements vérifiés avec des normes de qualité élevées sont quelques-uns des avantages de la location avec Muchaol. Désormais, grâce à l’accord signé avec Europ Assistance, il sera également disponible, gratuitement, une assurance annulation dans toutes les réservations.

